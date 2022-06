VENTAGLI DI ZUCCHINE E GAMBERETTI

a cura di Ina Venezia Ingredienti per le crepes: 300 ml di latte, 2 uova, 125 gr di farina S battete le uova con una frusta a mano, incorporate piano piano farina e latte e mescolate bene. Procedete lentamente in modo che l’impasto risulti liscio ed omogeneo. Scaldate una padella e con uno strappo di […]

a cura di Ina Venezia

Ingredienti per le crepes: 300 ml di latte, 2 uova, 125 gr di farina S battete le uova con una frusta a mano, incorporate piano piano farina e latte e mescolate bene. Procedete lentamente in modo che l’impasto risulti liscio ed omogeneo. Scaldate una padella e con uno strappo di carta tamponatela con olio di oliva. Utilizzate un mestolo piccolo per dosare l’impasto e versate un mestolo di pastella nella padella calda, roteate immediatamente per diffonderlo formando una crepe e lasciate cuocere qualche secondo a fuoco medio. Girate la crepe con una paletta, cuocete ancora qualche secondo e fatela scivolare su un piatto. Ripetete l’operazione fino ad esaurire l’impasto.

Ingredienti per la farcitura: 300 g gamberetti, 4 zucchine piccole, 300 ml besciamella, olio evo, 50 g di parmigiano, 50 di pangrattato. Tagliate le zucchine e fatele soffriggere per 15 minuti a fuoco vivace in una padella con olio e un pizzico di sale. Una volta pronte mettetele da parte. Nella stessa padella fate soffriggere per 1 o 2 minuti i gamberetti. Mettete da parte anche questi una volta pronti. Componete le crepes spalmandole con un po’ di besciamella; unite delle zucchine e dei gamberetti e chiudete a doppio ventaglio. Fate così per tutte le crepes. Imburrate una teglia, cospargete con del pangrattato, mettete sul fondo qualche cucchiaio di besciamella e adagiate tutte le crepes. Versate sopra ogni crepe ancora besciamella zucchine e gamberetti. Spolverate con parmigiano ed infornate a 200° fino ad ottenere una gratinatura perfetta. Sfornate e aspettate un paio di minuti prima di servire.