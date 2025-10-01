Ventennale “Festa dei Nonni” (2 ottobre) colonna sonora Ninna Nonna

ROMA – Il 2 ottobre si celebra il ventennale della Festa dei Nonni, per legge dal 2005, si festeggiò per la prima volta nella storia d’Italia il 2 ottobre 2006 a Roma alla presenza degli allora Ministri Bindi, Ferrero, Fioroni e di Fabrizio Frizzi e Gigliola Cinquetti, colonna sonora Ninna Nonna

La Festa dei Nonni venne indetta nel 2005 con l’obiettivo di valorizzare una figura sempre più centrale all’interno della società, quella dei Nonni, bene umano prezioso in quanto custodi di saggezza e di memoria storica e bene materiale insostituibile in quanto spesso babysitter dei nipoti e integratori delle finanze familiari.

La rilevanza dei Nonni è anche costituita da un fattore puramente numerico: con il calo demografico e il prolungarsi dell’età media, rappresentano una percentuale della popolazione italiana in continua crescita.

In data 2 ottobre 2006 nel centro Anziani di Viale Iberia 71 a Roma, alla presenza degli allora Ministri delle Politiche per la Famiglia Rosy Bindi, della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni e delle Politiche Sociali Paolo Ferrero, Igor Nogarotto ha presentato la canzone Ninna Nonna, divenuta Canzone Italiana Ufficiale dei Nonni.

(Video e testo NINNA NONNA:

https://www.samigo.com/2025/09/30/video-e-testo-ninna-nonna/).

La giornata, condotta dal giornalista Giovanni Anversa, ha celebrato ufficialmente la Festa dei Nonni; erano anche presenti i testimonial Gigliola Cinquetti e l’indimenticato Fabrizio Frizzi.

Ninna Nonna è una ninna nanna al contrario cantata dal nipote al proprio Nonno: “Mentre ti rimbocco le coperte, ripensiamo insieme a quante volte, le hai rimboccate tu a me”.