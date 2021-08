Venti appuntamenti: reading con autori, laboratori per bambini, incontri culturali e musica dal vivo. Ci sarà una fiera del libro

MARSALA – Parte domani (6 agosto) il festival Il Mare colore dei Libri, che si terrà fino a

domenica 8, nella Villa Cavallotti di Marsala. Domani l’apertura è prevista alle 17.00, la chiusura a mezzanotte. Sabato e domenica, invece, i cancelli saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il festival è anche una fiera del libro: circa 20 case editrici siciliane posizioneranno i loro stand tra i viali della secolare villa di Marsala, che ha ingressi a piazza della Vittoria e lungo viale Isonzo.

All’inaugurazione di domani parteciperanno il sindaco il Marsala Massimo Grillo e il suo assessore alla Cultura, Antonella Coppola. “La nascita di un nuovo festival dedicato ai libri è un evento straordinario, che come tutte le nascite va festeggiato. E’ anche un momento di speranza per il mondo dell’editoria indipendente, perché dopo lunghi mesi di buio provocati dalla pandemia, finalmente ricominciamo a costruire incontri in presenza, che sono necessari per il nostro settore”, così il direttore artistico Ottavio Navarra.

Venti gli appuntamenti in programma per domani, che cominceranno in contemporanea in più fasce orarie: alle 18.00, alle 19.00, alle 20.00, alle 21.00 e alle 22.30. E in diversi punti di Villa Cavallotti, a cui sono stati dati toponimi suggestivi, denominati ad hoc per il festival: Golfo Gianni Rodari, Cala Natalia Ginzburg, Molo Andrea Camilleri, Ormeggio Maria Messina, Baia Goliarda Sapienza e Approdo Leonardo Sciascia. Nomi suggestivi, collegati a grandi nomi della letteratura e al tema del mare con le sue infinite connessioni letterarie, su cui il festival si basa.

Al turno delle 18.00, per il Club mini lettori, nell’ambito del ciclo dei laboratori letterari per bambini, a cura della Libreria Albero delle storie, si presenta La fabbrica dei colori, di Hervé Tullet (L’ippocampo). Sempre alle 18.00, la presentazione di una serie di libri con la partecipazione dei rispettivi autori. Francesca Incandela, che ha scritto L’amore distratto (Libridine), dialogherà con Francesco Mezzapelle. Maria Concetta Armetta, con il suo Da

Armalilandia ad Armalicomio, quando gli “armali” insegnano la vita (Pietro Vittorietti Edizioni), converserà con Giuseppe Vultaggio. Antonio Ingrassia, autore per Tatzebao di Quando l’amore sa dove andare, parlerà con Salvatore Ciaramidaro. Walter Vizzini, che ha

scritto Il sigillo di Prometeo, edito da Astro Edizioni, dialogherà con Daniele Ienna. Poi, l’approfondimento su Le Vie dei tesori a Marsala, con Laura Anello che converserà con Sara Parrinello e Federica Lombardo dell’Associazione Nonovento.

Si passa, poi, agli incontri del turno delle 19.00. Agata Testa presenterà il suo libro Vegetarismo e Veganesimo, pubblicato da PlaceBook. Santo Lombino, autore di Né luna né santi (Navarra Editore), dialogherà con Francesco Virga. Maurizio Macaluso, che ha scritto La pecora nera per Margana Edizioni, colloquierà con Ornella Fulco. La ragazza lunatica (alias Carlotta Galtieri), autrice di Piccole virtù e adorabili vizi (Di Girolamo Editore), converserà con Barbara Lottero. Sempre alle 19.00, ci sarà un incontro con il preside

Aldo Ruggieri, dal titolo: Raccontare Marsala, la microstoria nell’editoria trapanese. Con lui dialogherà Gaspare De Blasi.

Ci sono, poi, gli appuntamenti delle 20.00. Lo scrittore Giankarim De Caro presenterà il suo libro Chiancheri (Navarra Editore) insieme ad Achille Sammartano e Simona Piccione. La giornalista Silvana Polizzi presenterà Trapani e la Sicilia occidentale. Le guide ai sapori e ai

piaceri (autori vari, La Repubblica). Gli autori Mari Albanese e Angelo Sicilia parleranno del loro libro Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato (edito da Navarra). Interverrà Salvatore Inguì. La scrittrice Cetta Brancato e il magistrato Marzia Sabella presenteranno il loro libro Mafia: singolare, femminile (Navarra Editore). Con le autrici converserà Anna Maria Angileri. Altri incontri proseguono nella fascia oraria delle 21.00. Peppe Denaro presenterà il suo Makuta (Libridine); interverrà Lorenzo Messina. Angelo Barraco spiegherà la sua raccolta di poesie Caos (Bertoni Editore), insieme a Carla Messina. Salvatore Inguì esporrà il suo libro I martiri dell’America Latina difensori della Terra (Navarra Editore); con lui dialogherà il padre missionario Enzo Amato. Sempre alle ore 21.00, poi, uno spazio musicale con il concerto del Mattaliano Clarinet Quartet.

Infine, alle 22.30, il reading Il mare come materiale, antologia di testi di poeti italiani sul tema del mare, a cura di Francesco Vinci, con Francesco Vittorio Pellegrino, voce recitante, e Roberto Pellegrino, fisarmonica. L’evento è in collaborazione con l’Associazione culturale Capoverso.

Il Mare colore dei Libri è promosso da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzata in collaborazione con la Regione Siciliana – PO FSE Sicilia 2014 -2020.