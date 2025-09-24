VI prova del Campionato Zonale ILCA: sul podio i velisti della Società Canottieri Marsala

MARSALA – Sabato e domenica, 20 e 21 settembre 2025, si è svolta Marsala la VI prova del Campionato Zonale ILCA, regata di vela organizzata dalla Società Canottieri.

Nel campo di regata tre diverse categorie, con velisti provenienti da tutta la Sicilia.

È stato un trionfo di medaglie per la Società Canottieri Marsala. In particolare: Genna Giulio, 1° Ilca 6 Assoluto e 1° Ilca 6 Under 19. Tumbarello Giorgia, 1^ Assoluta Ilca 4 e 1° Ilca 4 Femminile. Noto Filippo, 1° Ilca 4 Under 16 Maschile e 7° Ilca 4 Assoluto. Al 30° posto Ilca 4 Rizzo Barbara e al 33° Ilca 4 Frazzitta Marcella.

Al termine della competizione, il presidente della Società Canottieri, Renzo Carini, si è complimentato con i circoli velici che hanno partecipato, con tutti i ragazzi in gara e con gli allenatori della squadra della Canottieri, Mario Noto e Claudio Spanò, per l’ottimo lavoro svolto e con il direttore sportivo Marcello Mauro.