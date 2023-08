VI Rassegna ‘a Scurata, il 29 agosto Tony Canto e Giuseppe Milici in concerto con “Ritratti”

MARSALA – Tony Canto e Giuseppe Milici, siciliani entrambi, con una storia artistica di grande spessore e collaborazioni a IiveIIo internazionale, decidono di suonare insieme accompagnati da un contrabbassista, e danno vita a “Ritratti”, concerto che si terrà martedì 29 agosto alle ore 19,30 nel teatro a mare “Pellegrino 1880” nell’antica Salina Genna, all’interno della riserva naturale dello Stagnone.

Penultimo appuntamento della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, kermesse ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C, si tratta di un vero e proprio inno all’amore per il jazz e la bossanova, basato su composizioni originali.

L’edizione 2023 della ‘a Scurata continua con l’ultimo spettacolo in cartellone che si terrà domenica 1 settembre dal titolo: “Canti Briganti” con MARIO INCUDINE – EUGENIO BENNATO alle ore 19,00 e replica alle 21,00

L’epopea dei “perdenti” che la narrazione dei vincitori ha sempre tenuto nascosta e silente. Con “Canti Briganti” Eugenio Bennato e Mario Incudine realizzano un concerto “rivelante” sul fenomeno del Brigantaggio, dove protagoniste sono figure che la storia ufficiale non racconterebbe mai.

BIGLIETTI zona A 30 euro e Zona B 25 euro + dp

È possibile acquistare tutti i biglietti presso I viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille, 45 – Marsala 0923.717973 – 320.8011864 oppure on line su www.tickettando.it