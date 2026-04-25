Via libera al disegno di legge sul riordino dei confini territoriali tra i Comuni di San Giuseppe Jato e Monreale

SAN GIUSEPPE JATO – Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, dopo il via libera della giunta regionale del disegno di legge sul riordino dei confini territoriali tra i Comuni di San Giuseppe Jato e Monreale.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo passaggio fondamentale – dice il sindaco Siviglia -. L’approvazione del ddl da parte della giunta rappresenta il coronamento di un lavoro intenso e complesso. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al governo regionale, in particolare al presidente Renato Schifani e all’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, per la sensibilità e l’attenzione costante con cui hanno seguito l’intero iter burocratico”.

Il provvedimento nasce da un lungo percorso che ha visto l’amministrazione jatina lavorare in sinergia con il territorio. “Un plauso va al comitato civico che, anni fa, ha avviato l’iniziativa – sottolinea Siviglia -. Questa Amministrazione ha saputo raccogliere quel testimone, dialogando costantemente con il comitato e camminando di pari passo per superare le complessità procedurali che hanno portato alla redazione del ddl”. E poi spiega: “Il comitato è stato puntualmente informato di ogni passaggio tecnico e burocratico. Un impegno che l’amministrazione Siviglia ha portato avanti con determinazione, avendo a cuore il futuro della comunità. Trovato terreno fertile nel governo regionale, il percorso si sposta ora all’Assemblea regionale siciliana per l’approvazione definitiva della norma”.

Il sindaco Siviglia tiene inoltre a precisare un punto fondamentale: “In questa fase delicata, riteniamo che gli unici soggetti titolati a fornire informazioni ufficiali a livello istituzionale siano gli organi competenti. Continueremo a seguire ogni passo all’Ars con la stessa dedizione mostrata finora, per consegnare ai cittadini il risultato che aspettano da tempo”.