Vicesegretari comunali. Uncem: “Positivo l’emendamento al DL PA”

ROMA – Nel Decreto PA in conversione alle Camere è stato approvato un emendamento a firma Maria Cecilia Guerra, fortemente auspicato da Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), con la possibilità di prorogare da 24 a 36 mesi la durata dell’incarico temporaneo come vicesegretari, affidato a funzionari con determinati requisiti. La richiesta era venuta da molti Sindaci di piccoli Comuni e il lavoro è stato seguito in particolare da Giovanni Battista Pasini, Presidente Uncem Emilia Romagna. “Ringrazio il Presidente Pasini per aver seguito questo fronte e l’on. Guerra, con tutta la Commissione che ha valutato positivamente l’emendamento – afferma Marco Bussone presidente dell’Uncem – Tutti i partiti hanno lavorato efficacemente e le sinergie sono certo che vi saranno anche per altre istanze che i Comuni e Uncem hanno avanzato sul DL PA in conversione, al fine di dare opportunità e strumenti ai Comuni più piccoli, alle Unioni, alle Comunità montane. Sui vicesegretari comunali, lavoriamo per rendere stabile e non più a tempo questa opportunità diventata necessità. E per avere dei Segretari-manager della PA che supportino il lavoro dei Sindaci”.