Vienna Cammarota, 72 anni, Ambasciatrice Archeoclub D’Italia, andrà in Cina a piedi

VENEZIA – Vienna Cammarota, anni 72, campana, sarà la prima donna al Mondo a raccontare la Via della Seta in epoca contemporanea attraversandola a piedi. Partenza il 26 Aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia.

Vienna Cammarota, Ambasciatrice Archeoclub D’Italia, andrà in Cina a piedi: “Camminerò per la storia! Attraverserò anche parte del territorio russo!”.

Ben 22.000 km a piedi in 1460 giorni dal Lazzaretto Nuovo di Venezia a Pechino, uno zaino dal peso di 20 kg e foto – cartoline inedite sui luoghi da lei attraversati in Campania ed in Italia.

Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli): “Mai come in questo periodo di conflitti alle porte dell’Europa, abbiamo bisogno di esempi come quello di Vienna. Una donna messaggera di pace e concordia!”.