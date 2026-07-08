Vigili del Fuoco, concorso per 400 posti

ROMA – Per presentare la domanda è necessario non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione; avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; avere l’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – ha pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, a 400 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici per presentare la domanda è necessario:

non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

avere l’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.

In aggiunta ad una eventuale preselezione, sono previste tre prove motorio-attitudinali. Per tutti i dettagli consulta la pagina web https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=2f4e658e4c0341f6858a05935f4e5020.

Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 3 agosto 2026.