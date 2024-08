VII Rassegna “’a Scurata”: il 23 agosto “Sogno Piazzolla” e il 27 “LAYLA” Omaggio ad Eric Clapton della Kinisia Blues Band

MARSALA – Due appuntamenti all’insegna della grande musica saranno protagonisti delle prossime due serate della VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. che si tiene nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, in una vasca delle antiche Saline Genna, nella riserva naturale dello Stagnone.

In particolare saranno le struggenti note del tango e non solo a suonare venerdì 23 agosto alle 19 e con replica alle 21,30 all’interno dello spettacolo “Sogno Piazzolla”: un concerto narrato che si addentra nella vita e nelle opere di Astor Piazzolla, che intende essere un omaggio della Compagnia Catrina Teatro e il Quinteto Sud al compositore e arrangiatore argentino. Lo spettacolo mette in scena gli anni in cui Astor sconvolge le fondamenta del genere musicale, a partire da dove inizia il viaggio della famiglia Piazzolla. Un viaggio musicale nella storia del tango che si evolve e si trasforma fino ad arrivare agli anni sessanta. In scena alla fisarmonica: Pietro Adragna, al primo violino: Mario Vultaggio, al secondo violino: Enrica Vultaggio, alla viola: Maria Trombino, al violoncello: Giovanna Piacentino. Voce recitante e testo di Josefina Torino e con la danzatrice: Agata Bulferi Bulferetti.

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) oppure on line su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35778 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/sogno-piazzolla

Martedì 27 agosto alle ore 19 sarà la volta di LAYLA Omaggio ad Eric Clapton della Kinisia Blues Band.

“Un grande autore e interprete della musica, quale è Eric Clapton – spiega Salvatore Sinatra, presidente del MAC e componente dei KBB –, a cui il concetto di bluesman sta stretto e che pure è sicuramente il più grande interprete del genere ad avere la pelle bianca. La chitarra di Clapton ha attraversato più di mezzo secolo della storia della musica, dal suo gruppo d’esordio, i Cream fino ad arrivare ai giorni nostri”.

Ad esibirsi saranno: Dario Li Voti alla batteria, Diego Buffa al basso elettrico, Nino Casano e Gregorio Caimi alle chitarre, Salvatore Sinatra a Piano elettrico e Key, Pasquale Salerno alla voce e le coriste Lea Pavia e Lucrezia Benigno.

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) oppure on line su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35779 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/layla-omaggio-eric-clapton

Presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” è possibile possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente – bonus cultura.

Ultimo appuntamento in cartellone:

1 settembre L’ANNO CHE VERRÀ – Servillo/Girotto/Mangalavite – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietti zona A 30,00 + dp zona B 25,00 + dp

Per maggiori informazioni www.scurata.it