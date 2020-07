TERMINI IMERESE – Pubblichiamo qui di seguito il bando di Concorso dell’Ottava Edizione del Premio Nazionale di Poesia Himera.

Bando Premio Nazionale di Poesia Himera

Art. 1 – L’associazione culturale Termini d’Arte, con il patrocinio del Comune di Termini Imerese e dell’Archeoclub d’Italia Himera, bandisce ed organizza l’VIII Edizione del PREMIO

NAZIONALE DI POESIA “HIMERA” con una Sezione Speciale sull’Archeologia e i Beni Culturali e Ambientali in Sicilia.

Art. 2 – Il premio si articola in 4 sezioni:

Sez. A – Poesia inedita in Lingua Italiana (tema libero);

Sez. B – Poesia inedita in Lingua Siciliana e nei Vernacoli d’Italia, affiancata da traduzione

in italiano (tema libero);

Sez. C – Raccolta di Poesia Edita in Lingua Italiana (pubblicata dal 2013 al mese di Febbraio 2020);

Sezione Speciale Himera – Opere edite ed inedite, scientifiche e letterarie, incluse tesi di

laurea e di ricerca, video-documentari, aventi per oggetto l’Archeologia e i Beni

Culturali e Ambientali in Sicilia.

Art. 3 – Nelle Sezioni A, B i partecipanti, di età non inferiore ai 18 anni, possono partecipare ad entrambe le sezioni (con versamento delle rispettive quote) con un massimo di due componimenti poetici da produrre in cinque copie. Le opere dovranno essere scritte su foglio di carta bianca, font

Times New Roman, corpo 12, con un massimo 36 versi, privi di firma o altro segno di

riconoscimento. Dovranno essere inoltrati tramite plico raccomandato che dovrà contenere:

1) copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione;

2) una busta più piccola, chiusa e anonima, contenente:

a) una copia firmata dell’opera;

b) i dati anagrafici dell’autore (cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail);

c) la seguente dichiarazione: “Dichiaro che questo mio componimento poetico è frutto

della mia creatività e alla data di invio è inedito e mai premiato in altri concorsi”.

In alternativa alla spedizione postale è possibile la partecipazione alle Sezioni A, B mediante l’invio del materiale all’indirizzo email: termini.darte@libero.it indicando nell’oggetto della mail “Premio Nazionale di Poesia Himera” e la Sezione/i alla quale si intende partecipare.

Nella mail bisognerà allegare:

1) copia/scansione della ricevuta del versamento della quota di partecipazione;

2) gli elaborati realtivi alle sezioni a cui si partecipa, in file distinti per ogni sezione, redatti in formato Word (doc/docx), font Times New Roman, corpo 12 e a loro volta in duplice copia:

a) una copia anonima;

b) una copia firmata, indicando indirizzo email, contatti telefonici e inserendo la dicitura

“Dichiaro che questo mio componimento poetico è frutto della mia creatività e alla data di

invio è inedito e mai premiato in altri concorsi”.

Art. 4 – Nella Sezione C si partecipa con l’invio di n° 5 copie dell’opera, di cui una completa di firma, dati dell’Autore, recapito telefonico, indirizzo email.

Art. 5 – Nella Sezione Speciale Himera si partecipa con una sola opera, inviando, presso la nostra sede, una copia cartacea (completa dei dati dell’autore), la ricevuta di versamento e il file dell’opera al seguente indirizzo e-mail termini.darte@libero.it.

Art. 6 – Il plico, contenente i lavori dei partecipanti e sul quale dovrà essere apposta la dicitura

“Partecipazione al Premio Nazionale di Poesia Himera Sez…”, andrà spedito entro il

30/07/2020 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Associazione Culturale

Termini d’Arte, Via Garibaldi 53 – 90018 Termini Imerese (PA).

Art. 7 – A parziale copertura delle spese organizzative è richiesto un contributo di € 15,00, per ogni sezione a cui si intende partecipare, da effettuare con le seguenti possibili forme di pagamento:

• con bollettino postale C.C.P. 8349708 intestato ad Associazione Culturale Termini d’Arte

indicando la causale “Premio Nazionale di Poesia Himera”;

• con bonifico a IBAN IT32U0760104600000008349708 BancoPosta intestato ad Associazione Culturale Termini d’Arte;

• con accredito Postepay 5333171035108923 intestato a Rita Elia.

I plichi sprovvisti della certificazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione

saranno esclusi dal concorso.

Art. 8 – I vincitori del primo premio assoluto nell’edizione precedente non potranno concorrere nella medesima sezione, pena l’esclusione.

Art. 9 – Premi

Ai primi classificati delle quattro sezioni verrà assegnata una pergamena e l’opera artistica

“La Dea Alata di Himera” del M° Domenico Zora.

Ai secondi e terzi classificati di tutte le sezioni, verrà assegnata una targa personalizzata.

A discrezione della Giuria potranno venire attribuiti, a opere meritevoli, Menzioni d’Onore,

Segnalazioni di merito e Premio Speciale Giuria.

Ai vincitori dei primi premi delle quattro sezioni, che giungono da oltre la provincia di

Palermo, verrà offerto pernottamento e colazione, estendibile ad un familiare.

Art. 10 – I vincitori dei primi premi dovranno ritirare personalmente i premi assegnati, pena la decadenza.

Per gli altri premi, poiché non si effettuano spedizioni, è eccezionalmente ammessa la delega scritta. I premi non ritirati resteranno a disposizione dell’Associazione.

Art. 11 – Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 12 – L’Associazione Termini d’Arte si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte degli autori o di terze persone. I lavori inviati non saranno restituiti, e rimarranno negli archivi dell’Associazione.

Art. 13 – Tutti i concorrenti sono invitati alla cerimonia di Premiazione che avrà luogo domenica 15 Novembre 2020 presso l’Aula Consiliare del Comune di Termini Imerese. A richiesta verrà consegnato attestato di partecipazione. I Premiati saranno avvisati tramite e-mail o telefonata.

Art. 14 – La semplice partecipazione al premio comporta l’automatica accettazione di tutte le norme previste.

Art. 15 – La giuria sarà composta da personalità del mondo della cultura. Durante la serata di premiazione verrà conferito il Premio alla Cultura 2020 ad una personalità che si è distinta nel campo dell’Arte e della Cultura e che verrà omaggiata con un gioiello offerto dalla gioielleria Giuseppe Alderuccio.

Verranno inoltre assegnate la “Targa Saverio Orlando” e le “Targhe all’Eccellenza” a operatori artistici e culturali di rilievo.