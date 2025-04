Villa Betania: L’Asp attende riscontro dall’Assessorato Regionale

TRAPANI – La Direzione strategica aziendale dell’ASP Trapani segue con particolare attenzione le problematiche relative ai servizi di assistenza ai soggetti autistici prestati in convenzione da Villa Betania (fondazione Auxilium) di Valderice.

Il Tavolo tecnico attivato nei mesi scorsi ha già risolto i problemi tecnici verificatisi a livello locale, e dopo i contatti subito avviati con l’assessorato regionale alla Salute, l’Azienda attende riscontro dalla Regione circa l’aumento dell’aggregato (tetto di spesa per riabilitazione). Per quanto riguarda l’autismo, l’Asp attende riscontro in ordine al convenzionamento con Auxilium e Aequitas sulla base della già concessa autorizzazione. Se poi sarà necessario per stabilire nuove disposizioni nelle future convenzioni o accordi, l’ASP naturalmente riconvocherà tutti gli attori.