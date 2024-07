Villa Igiea celebra il 400° anniversario del “Festino” della Santa Patrona con “Luce Rosalia”, installazione immersiva dell’artista Domenico Pellegrino

PALERMO – Si accendono i riflettori su Palermo in occasione del 400° Anniversario della festa di Santa Rosalia: Villa Igiea si unisce alle celebrazioni con “Luce Rosalia – Speranza sul Mare di Palermo” di Domenico Pellegrino, artista siciliano di fama internazionale. L’opera, realizzata in legno e luminaria, ritrae la Santa Patrona del capoluogo siciliano circondata da un’imponente installazione luminaria di 20×10 metri che si muove sulle note della musica originale. Una colonna sonora composta da Alberto Santamaria che celebra la speranza per il futuro della città con un messaggio di inclusività e accoglienza. La scelta di inserire l’opera su una delle terrazze di Villa Igiea, nasce dal desiderio di raccontare il sodalizio profondo tra Palermo e il mare, e di renderla visibile sia dagli ospiti dell’hotel sia dall’esterno. Un omaggio alla città, realizzato grazie al supporto di Cantine Cusumano, che racconta la straordinaria miscellanea di culto, folklore e tradizioni che contribuiscono al fascino dell’Isola. Lo spettacolo, si tiene dal 12 al 14 luglio presso l’indirizzo palermitano Rocco Forte Hotels: a partire dalle 20:30 si susseguono quattro performances, da 25 minuti ciascuna, che sviluppano un racconto in episodi, interpretando un testo inedito di Eleonora Lombardo, un racconto in prima persona di Rosalia. L’installazione sarà accompagnata da esibizioni dal vivo delle artiste Alessandra Ponente, Alessandra Salerno e Valentina Migliore, che si alterneranno nelle tre serate. Le luci dell’installazione si muoveranno a ritmo di musica, creando un effetto dinamico e interattivo che coinvolgerà il pubblico in un dialogo a tre voci: il musicista Alberto Santamaria, le cantanti e l’opera di Pellegrino.

Lo spettacolo può essere ammirato dai naviganti nella baia di Villa Igiea così come dai suoi ospiti che, in questa speciale occasione, possono degustare Rosalia 400, cocktail della carta dell’Igiea terrazza Bar realizzato a base di 700slm di Cantine Cusumano, che il Maestro Salvatore Calabrese dedica a Palermo. Rosalia 400 è un gin aromatizzato alla rosa e albicocca, succo di limone, top up di 700slm Cusumano. Servito in un flute con petali di rosa canina secca.