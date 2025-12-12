Villa Igiea e Tagliatore. L’arte di saper fare illumina la stagione invernale

PALERMO – Tagliatore e Villa Igiea danno vita a un dialogo che celebra la bellezza italiana in tutte le sue forme: la cura sartoriale, l’ospitalità d’eccellenza, la ricchezza del tempo e del dettaglio. Il fil rouge dell’incontro tra ospitalità e stile è il tocco artigianale: quel savoir-faire italiano che trasforma un capo sartoriale in un’emozione, un viaggio in un sogno. Spunti e narrazioni che prendono vita e diventano protagonisti dei momenti che segnano l’inverno 2025/26: Il linguaggio Tagliatore veste l’albero di Natale dell’indirizzo palermitano Rocco Forte Hotels. Foulard in seta, stoffe ed elementi sartoriali da atelier e dettagli tessili diventano decorazioni preziose, dando vita a un decor evocativo dei colori rosso e bianco del brand di hôtellerie. Una visione che evolve e prende forma anche attraverso la campagna Spring/Summer 2026 Tagliatore, interamente ambientata a Villa Igiea. Qui ogni look diventa un fotogramma, un racconto di stile che unisce l’identità del brand fondato dalla famiglia Lerario alla teatralità del luogo, in presentazione internazionale da dicembre 2025 in una mostra fotografica allestita presso il foyer dell’hotel. La moda abita lo spazio con naturalezza: i capi si muovono tra pietra calda e blu mediterraneo, evocando una Sicilia colta e sofisticata. Le terrazze sul mare, le architetture liberty, le sale storiche e la luce siciliana diventano scenografia poetica per una collezione che intreccia eleganza sartoriale e suggestioni cinematografiche. Villa Igiea e Tagliatore interpretano il periodo più magico dell’anno, attraverso una collaborazione che diventa narrazione, atmosfera ed esperienza: un omaggio all’eccellenza italiana.



L’inverno è la stagione ideale per visitare Palermo grazie ad un soggiorno con Forte Escape che offre un risparmio fino al 20% sulla tariffa della camera, in trattamento B&B. Tanti i vantaggi esclusivi dedicati, tra cui: una selezione di prodotti della linea Irene Forte Skincare e un credito di €100 per un’esperienza gastronomica nei ristoranti dell’hotel.

Gli ambienti del suggestivo Palazzo Liberty accolgono le Festività 2025 con un calendario ricco di appuntamenti e menù firmati da Chef Fulvio Pierangelini:

Cena della Vigilia | L’inizio delle festività da celebrare con un menù a base di pesce al Ristorante Florio.

Pranzo di Natale | Il giorno di Natale al Florio, con un pranzo dai sapori tradizionali e musica dal vivo.

Gala di Capodanno e Cena di Capodanno | Doppio appuntamento per l’ultimo dell’anno da festeggiare con stile nella maestosa Sala Belle Époque con un menù di piatti stagionali e un grande show pieno di sorprese e nell’iconico Igiea Terrazza Bar con musica dal vivo.

Brunch di Capodanno | Il nuovo anno da inaugurare con buoni propositi e un delizioso brunch in Sala Belle Époque, e intrattenimento musicale.

Brunch dell’Epifania | L’ultimo appuntamento della stagione per salutare le feste assaporando piatti della tradizione, in un pranzo conviviale al Ristorante Florio, sulle note di jazz e swing suonati dal vivo.

Tagliatore | Tagliatore nasce da una storia familiare di vero savoir-faire italiano, costruita nel tempo attraverso una visione sartoriale autentica, precisa, profondamente umana. Oggi, sotto la guida creativa di Pino Lerario, questa eredità evolve in un linguaggio contemporaneo che intreccia rigore italiano ed eleganza britannica, reinterpretate con un’attitudine moderna e sensibile alle esigenze della società in continua evoluzione. Ogni capo nasce da un’estetica che vive nei dettagli: nelle proporzioni studiate, nelle texture, nelle lavorazioni, nelle decorazioni che diventano segni identitari. Il design di Tagliatore non rincorre le tendenze; le filtra, le eleva, le trasforma in un codice stilistico riconoscibile e intrinsecamente senza tempo. Tagliatore si rivolge a donne e uomini attraverso un guardaroba essenziale e iconico, consapevole e durevole, capace di raccontarne l’identità attraverso un’idea di eleganza autentica, sofisticata e contemporanea. Tagliatore è un’estetica che parla italiano e arriva molto lontano.

Villa Igiea | Incastonata tra Monte Pellegrino e il Golfo di Palermo, Villa Igiea, un hotel Rocco Forte, fonde il ricco patrimonio culturale della città con il lusso contemporaneo. Immersa nello spettacolare paesaggio siciliano, lo storico hotel offre 72 camere e 28 suite. Il meticoloso restauro concluso con l’apertura del 2021, è stato guidato da Paolo Moschino e Philip Vergeylen, in collaborazione con Olga Polizzi, Direttore del Design di Rocco Forte Hotels. La proposta eno-gastronomica include: Ristorante Florio e Alicetta Bistro – che offrono l’autentica cucina siciliana curata da Fulvio Pierangelini -, e Igiea Terrazza Bar con i cocktail creati da Salvatore Calabrese.

Rocco Forte Hotels | Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, Rocco Forte Hotels è una collezione di 15 tra alberghi, resort, appartamenti e ville di lusso dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Rocco Forte Hotels comprende: The Carlton e Rocco Forte House, Milano; Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House, Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Ville Private e Villa Igiea, Sicilia; Masseria Torre Maizza, Puglia; The Balmoral, Edimburgo; Brown’s Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco di Baviera; Hotel Amigo, Bruxelles e Hotel Astoria, San Pietroburgo. Prossime aperture: nel 2026 Costa Smeralda, Sardegna; nel 2027 Palazzo Castelluccio, Noto e Palazzo Sirignano, Napoli; nel 2028 Masseria del Cardinale, Puglia.