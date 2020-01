Villaggio di Betlemme a Castelvetrano

CASTELVETRANO – Ultimi due giorni d’apertura – domani (domenica 5 gennaio) e lunedì 6 (Epifania del Signore) – per il “Villaggio di Betlemme”, allestito presso il Parco fattoria “Rosario Carimi”, sulla strada provinciale 25 a Castelvetrano. Dalle 17,30 e sino alle 20,30 (ultimo ingresso ore 20), rimarrà aperto il Villaggio con i figuranti, artigiani e gli animali che faranno immergere i visitatori nell’atmosfera che si respirava a Betlemme, durante la nascita del Signore. La prima tappa del percorso è il mercato con la prima degustazione di patate bollite. Poi giù sino ad arrivare alla tenda dei Re magi e le tappe di degustazione della ricotta, pane, olive e pomodori secchi. Lunedì – giorno dell’Epifania – suggestivo sarà assistere alla carovana dei Re magi che si sposteranno coi cavalli e il cammello Saddam. Per consentire a tutti di poter partecipare al corteo che si muoverà dalla tenda e sino alla capanna della Natività, verranno organizzati i gruppi a numero chiuso di visitatori, con repliche dello stesso corteo. I biglietti per l’ingresso costano 7 e 5 euro (ridotto). L’acquisto è consentito anche online (con salta fila dedicato al botteghino).