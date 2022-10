Villaggiosicilia.eu, il portale turistico da 130 mila visitatori che fa risparmiare 10 mila euro al Comune di San Vito Lo Capo

SAN VITO LO CAPO – Numeri decisamente importanti quelli registrati dal portale turistico della provincia di Trapani www.villaggiosicilia.eu per il Comune di San Vito Lo Capo, partner istituzionale del progetto. In pochi mesi ha raggiunto oltre 130.000 visitatori, più di 360.000 sono state le pagine visualizzate e circa 40.000 contatti effettivi per le oltre 100 […]

SAN VITO LO CAPO – Numeri decisamente importanti quelli registrati dal portale turistico della provincia di Trapani www.villaggiosicilia.eu per il Comune di San Vito Lo Capo, partner istituzionale del progetto. In pochi mesi ha raggiunto oltre 130.000 visitatori, più di 360.000 sono state le pagine visualizzate e circa 40.000 contatti effettivi per le oltre 100 strutture ricettive presenti nel portale. Numeri questi, certificati da Google Analitycs e che sono stati presentati questa mattina (10 ottobre) durante la conferenza stampa che si è tenuta al Comune di San Vito. Risultati ragguardevoli raggiunti addirittura spendendo molto meno del previsto: dei 30mila euro stanziati dall’Amministrazione sanvitese esclusivamente per le campagne pubblicitarie su Google, 10mila sono rimasti nelle casse della Tesoreria comunale.

Caso più unico che raro, insomma: non soltanto sono stati ampiamente raggiunti e superati tutti gli obiettivi, ma tramite un’oculata gestione affidata al dottor Rino Candia, il Comune di San Vito ha risparmiato oltre un terzo della somma stanziata

Villaggiosicilia.eu è una Start Up lanciata appena lo scorso febbraio dal dr. Rino Candia, uno dei pionieri del web in Sicilia sin dagli anni ’90. Ha attualmente al suo attivo tre Enti Pubblici (oltre a San Vito Lo Capo che è anche Ente promotore del progetto, anche i Comuni di Custonaci e Buseto Palizzolo), e oltre 100 operatori turistici privati.

“E’ un risultato estremamente positivo – ha dichiarato il sindaco di San Vito lo Capo Giuseppe Peraino nel corso della conferenza stampa – che ripaga gli sforzi posti in essere dall’amministrazione comunale nel tentativo di fornire un ulteriore impulso al segmento turistico-ricettivo immediatamente dopo gli ultimi mesi di pandemia, con le difficoltà che tutti noi abbiamo conosciuto. I risultati ottenuti dal team guidato dal dottor Rino Candia vanno nella direzione auspicata: un sostegno che è stato concreto ed efficace, viste le presenze che San Vito Lo Capo ha registrato nel periodo estivo e sta ancora registrando in questi giorni con un territorio assolutamente pieno di turisti ed ancora molto dinamico”.