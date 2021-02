Vincenzo Castiglia ha lasciato la comunità partannese

PARTANNA – Vincenzo Castiglia, di anni 68, riposa in pace nel cimitero di Partanna dove è stato portato ieri (25 febbraio) dopo la celebrazione del funerale nella Chiesa Madre. Pubblichiamo qui di seguito il commiato della collega Rosa Maria Corrente: “Caro Enzo, Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo triste giorno sarebbe arrivato in […]

PARTANNA – Vincenzo Castiglia, di anni 68, riposa in pace nel cimitero di Partanna dove è stato portato ieri (25 febbraio) dopo la celebrazione del funerale nella Chiesa Madre. Pubblichiamo qui di seguito il commiato della collega Rosa Maria Corrente:

“Caro Enzo, Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo triste giorno sarebbe arrivato in maniera così impetuosa a turbare la nostra vita e che saremmo stati qui insieme a ricordare la bella persona che eri, la tua determinazione, la tua forza, il tuo grande amore per il lavoro, quel lavoro che hai svolto al mio fianco assieme a Titti e Pasquale e che le alte sfere non hanno mai riconosciuto. Sì, caro amico, perché è stato così, il tuo lavoro è stato solo quantificato, ma non premiato. Ma non importa, vero caro Enzo?, perché tu a differenza di tanti sei stato generoso e altruista. Nessun avrebbe mai pensato, insomma, che saresti diventato un angelo prima di tutti noi e senza avvisarci con i tuoi soliti mesi di anticipo.

Tutti ricordiamo il tuo rassicurante sorriso, la tua disponibilità, la tua prudenza, la tua puntualità, la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita, il grande amore e rispetto per tua moglie e per le adorate figlie, Graziana e Vitalba, alle quali hai lasciato un grande patrimonio: il tuo esempio che sarà per loro fonte di sicurezza e ispirazione.

Ringraziamo Dio per averci dato la possibilità di viverti e il tuo ricordo sarà sempre vivo in noi, nei nostri pensieri, nei nostri cuori.

Adesso vivi nel Regno dei Cieli. Che il Signore possa concederti sollievo e donarti la serenità che meriti. Per noi…caro amico e collega, tanto facile amarti ma quanto difficile dimenticarti! Spero che queste semplici ed umili parole possano dare anche un po’ di conforto e coraggio a voi familiari che tutti noi stringiamo nei nostri cuori.

Va’, Enzo, vai tra le braccia del Signore che ti colmerà del suo amore”.

Rosa Maria