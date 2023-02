Vincenzo Giacalone è stato nominato capo della Cancelleria del Tribunale diocesano

MAZARA DEL VALLO – Con decreto del 19 gennaio il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha nominato il mazarese Vincenzo Giacalone capo della Cancelleria e notaio del Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Mazara del Vallo per le cause di nullità matrimoniale con il processo breviore. Vincenzo Giacalone è un ex maresciallo aiutante dei Carabinieri e ha […]

MAZARA DEL VALLO – Con decreto del 19 gennaio il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha nominato il mazarese Vincenzo Giacalone capo della Cancelleria e notaio del Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Mazara del Vallo per le cause di nullità matrimoniale con il processo breviore. Vincenzo Giacalone è un ex maresciallo aiutante dei Carabinieri e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza discutendo la tesi su “Il matrimonio rato e non consumato nei regolamenti europei” e un master in Criminologia. Ha collaborato nella gestione dell’archivio della Cancelleria vescovile ed è anche Notaio del Tribunale ecclesiastico interdiocesano delle Diocesi di Mazara del Vallo e di Trapani. L’incarico in Diocesi il signor Giacalone lo svolge a titolo gratuito.