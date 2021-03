Vincenzo Grasso eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale di Silb Confcommercio

PALERMO – Vincenzo Grasso è stato eletto nel consiglio direttivo nazionale del Silb: sarà l’unico siciliano presente nell’organo del sindacato locali da ballo aderente a Confcommercio che il 7 aprile sarà chiamato a eleggere la nuova Giunta di presidenza nazionale.

Grasso è anche responsabile della “commissione salute” del Silb che insieme a medici, virologi ed esperti del settore sta lavorando alla redazione del “Protocollo per la prevenzione del Covid-19 nelle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo a tutela dei lavoratori, degli imprenditori e consumatori”.

“Una responsabilità importante – dice Grasso – perché arriva nel momento oggettivamente più difficile per i locali da ballo e più in generale per il settore dell’intrattenimento. È il momento decisivo per trovare idonee soluzioni che garantiscano la sopravvivenza delle imprese e anche una visione in prospettiva del nostro futuro”.

Nato a Palermo, 34 anni, Vincenzo Grasso dallo scorso mese di luglio è il presidente del Silb Palermo ed è anche vicepresidente della Fipe Palermo e componente del consiglio direttivo di Confcommercio Palermo.

“E’ un riconoscimento importante che scaturisce dall’ottimo lavoro svolto – dice Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo -. Sono sicuro che Grasso saprà rappresentare al meglio la categoria che ha bisogno di idee e di entusiasmo per cercare di superare il disastro provocato dalla pandemia”.

Nella foto Vincenzo Grasso, presidente Silb Confcommercio Palermo.