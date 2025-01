Viola il divieto di avvicinamento. In manette pantesco 29enne

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un 29enne del luogo in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico), emessa dal Tribunale di Marsala per maltrattamenti contro familiari conviventi.

I militari, dopo aver documentato le violazioni del provvedimento del divieto di avvicinamento ai genitori cui l’uomo era sottoposto da circa un anno, lo hanno tratto in arresto in virtù del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che, per il comportamento tenuto dall’uomo, ha sostituito il provvedimento pendente con la più grave misura degli arresti domiciliari.