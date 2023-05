Violazioni delle prescrizioni. In carcere 44enne

SAN VITO LO CAPO – I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Trapani, un uomo di 44 anni, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’odierno provvedimento scaturisce dalle molteplici violazioni documentate dai Carabinieri che, in […]

SAN VITO LO CAPO – I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Trapani, un uomo di 44 anni, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

L’odierno provvedimento scaturisce dalle molteplici violazioni documentate dai Carabinieri che, in varie occasioni, non lo hanno trovato in casa e dalla quale si sarebbe allontanato senza alcuna autorizzazione.

Terminati gli atti di rito, l’uomo è stato tradotto presso il Carcere Pietro Cerulli di Trapani.