Violenta aggressione sulla pubblica via. Arrestati tre cittadini stranieri

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno arrestato due 42enni e un 34 enne di nazionalità straniera, in esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari degli arresti domiciliari e obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, per i reati di lesioni aggravate e minacce.

Il provvedimento scaturisce dall’attività di indagine condotta dai militari dell’Arma a seguito di un intervento per una lite nel centro cittadino verificatasi lo scorso mese di novembre a seguito della quale i Carabinieri, ivi giunti, constatavano la presenza di un cittadino di nazionalità tunisina riverso per terra in gravi condizioni, con i piedi legati.

Dalla ricostruzione della vicenda, grazie anche alle testimonianze raccolte e alle immagini della videosorveglianza, i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza su tre connazionali della vittima che quella sera lo avrebbero legato e colpito con dei bastoni procurandogli gravi lesioni agli arti, alla faccia e al cranio (prognosi di 30 gg.).

A corroborare il quadro indiziario, a seguito delle rispettive perquisizioni personali e domiciliari, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro gli abiti indossati dagli indagati al momento dell’aggressione.