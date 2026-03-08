Violenza di genere: 7 arresti e molti denunciati nel 2026. Rimane alta l’attenzione dell’Arma sul tema

TRAPANI – L’attività di contrasto ai reati inerenti violenze sulle donne per eventi legati al genere, posta in essere dai Carabinieri di Trapani, dall’inizio dell’anno testimonia l’attenzione dell’Arma nei confronti della rilevante tematica. Infatti l’attività di prevenzione e di repressione ha consentito di trarre in arresto n. 7 persone (3 per atti persecutori, 2 per maltrattamenti in famiglia e 2 per violenza sessuale), deferirne all’A.G. n. 46 (per violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza sessuale e atti persecutori o maltrattamenti) ed eseguire allontanamenti dalla casa familiare in esecuzione di altrettante misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria competente in particolare:

7 persone denunciate e 3 arrestate per atti persecutori;

36 persone denunciate e 2 persone arrestate per maltrattamenti in famiglia;

8 soggetti allontanati dalla casa familiare in esecuzione;

2 arrestati per reati di violenza sessuale;

4 persone denunciate per aver violato il divieto di avvicinamento.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ricorda come sia fondamentale denunciare ogni forma di violenza, affinché le forze dell’ordine possano intervenire tempestivamente.

Chi fosse vittima o testimone di violenza di genere può rivolgersi ai Carabinieri e alle forze di Polizia anche in forma anonima contattando il numero di emergenza 112, il numero Verde Nazionale Antiviolenza 1522 (attivo 24 ore su 24) o presentandosi presso qualsiasi Stazione dei Carabinieri.

La denuncia è il primo passo per interrompere il ciclo di violenza e garantire la protezione delle vittime.