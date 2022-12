Violenza di genere. Denunciato per atti persecutori un 27enne di Partanna

PARTANNA – I Carabinieri della Stazione di Partanna, al termine di mirata attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 27enne del posto, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione all’ipotesi di reato di atti persecutori. In particolare, i Carabinieri avevano avviato delle attività investigative, svolte sotto il coordinamento […]