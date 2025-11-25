Violenza di genere. Iniziata distribuzione del “Violenzometro” nelle scuole. Coinvolti 20 paesi Ue

PALERMO – E’ iniziata oggi (25 novembre), in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la distribuzione del “Violenzometro” negli istituti superiori di Palermo. L’iniziativa, promossa da InformaGiovani ETS con la rete internazionale IGNet – sostenuta dall’Unione Europea -, mira a sensibilizzare ragazzi e ragazze su quei comportamenti che possono rappresentare l’anticamera di atti fisicamente violenti.

Il “Violenzometro” – concepito originariamente in America Latina e ora adottato anche in Europa – si presenta come un pratico segnalibro che aiuta a riconoscere le diverse sfumature della violenza, dalla svalutazione delle opinioni al controllo delle relazioni, dalle minacce alla violenza fisica vera e propria.

La distribuzione è iniziata oggi al Liceo Galilei e all’Istituto Margherita e proseguirà nelle prossime settimane in altre scuole della provincia.

Oltre alla distribuzione diretta, il “Violenzometro” è disponibile online sul sito di InformaGiovani e può essere scaricato e personalizzato gratuitamente da tutte le realtà che vogliano promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.