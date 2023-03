Violenza nel carcere minorile di Bicocca: Giovane detenuto scaglia banco scolastico contro poliziotto

CATANIA – Una violenza tanto folle quanto ingiustificata, che ha costretto un poliziotto penitenziario a ricorrere alle cure dei sanitari. È l’estrema sintesi della incredibile mattinata vissuta nel carcere minorile Bicocca di Catania, riassunta dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per voce del Consigliere nazionale per la Sicilia: “La situazione è ben oltre ogni soglia di […]

CATANIA – Una violenza tanto folle quanto ingiustificata, che ha costretto un poliziotto penitenziario a ricorrere alle cure dei sanitari. È l’estrema sintesi della incredibile mattinata vissuta nel carcere minorile Bicocca di Catania, riassunta dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per voce del Consigliere nazionale per la Sicilia: “La situazione è ben oltre ogni soglia di umana tolleranza ed è francamente inaccettabile. Questa mattina (16 marzo), un detenuto nordafricano minorenne, tra i protagonisti della clamorosa evasione dal carcere Beccaria di Milano dello scorso Natale, durante le attività scolastiche ha iniziato ad inveire verbalmente con parole offensive nei confronti dell’insegnante. L’Agente addetto alla sorveglianza delle attività è immediatamente intervenuto per cercare di riportare alla calma il detenuto, invitandolo ad uscire dall’aula. Per tutta risposta, il giovane maghrebino gli ha scagliato contro un banco scolastico, colpendolo alla spalla e al fianco. Il tempestivo intervento degli altri colleghi ha evitato il peggio”.