Violino, violoncello e pianoforte con il Trio Raffaello domani sul palco degli “Amici della Musica”di Trapani

TRAPANI – Domenica 13 giugno, alle ore 18.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Alberto, nel centro storico di Trapani, dopo il successo del concerto inaugurale tenutosi nel rinato cine Teatro Ariston, proseguono gli appuntamenti della 68° stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, la cui direzione artistica, da quest’anno è curata da Giovanni De Santis.

Musiche di L.V. Beethoven e A. Dvorrak, eseguite dal Trio Raffaello, formazione cameristica di caratura internazionale, che si è formata nel 2008 all’Accademia Chigiana di Siena con il Trio di Trieste e con il Trio Cajkovskij. I tre musicisti – Ivo Scarponi (violoncello), Marco Fiorini (violini) e Stefano Scarcella (pianoforte) – sono stati invitati ad esibirsi per importanti istituzioni e festival quali l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, Teatro “La Fenice” di Venezia, la Filarmonica di S.Pietroburgo e il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il trio, inoltre, si è esibito per la prestigiosa rassegna concertistica di Radio Tre “I Concerti del Quirinale”, in diretta radiofonica in tutta Europa.

Il concerto inizierà con il Trio per pianoforte n. 7 in si bemolle maggiore, Op. 97 (Arciduca) di L.V. Beethoven

La serata proseguirà con l’esecuzione del Trio in Mi bem. Magg. op. 90 “Dumky”.

La 68ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, il Goethe Institut e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani.

Per gli eventi l’ingresso è di 7 euro (ridotto 5 euro) e sarà possibile acquistare online sul sito www.amicidellamusicatrapani.it. Sarà, inoltre, possibile prenotare al numero +393494764193 e i biglietti prenotati dovranno essere ritirati presso il luogo dello spettacolo a iniziare da un’ora prima dell’inizio del concerto.