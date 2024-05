Visita a sorpresa del Vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella

MAZARA DEL VALLO – Come il pastore a sorpresa va all’ovile a trovare le proprie pecore così ieri sera 6 maggio 2024 il Vescovo e Pastore mons. Angelo Giurdanella è venuto a sorpresa a trovare la comunità della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Accolto dal parroco Padre Giuseppe Lupo e dai fedeli corsi in parrocchia appena la notizia si è diffusa, il Vescovo della diocesi di Mazara del Vallo S.E. mons. Angelo Giurdanella ha voluto donare alla comunità un momento diciamo “familiare” celebrando la Santa Messa.

Nella sua omelia il vescovo ha voluto ricordare ai presenti come la maggior parte abbiano ricevuto in dono la fede cristiana. Sono state le nonne, le mamme, che colme di Spirito Santo lo hanno testimoniato donando con determinazione sani valori morali e religiosi.

Un bel regalo che il vescovo Angelo ha voluto fare alla comunità parrocchiale di Santa Maria di Gesù, proprio all’inizio della settimana dedicata ai festeggiamenti del SS. Crocifisso del 9 – 12 maggio 2024. Grazie per questo bel regalo, S.E. Angelo, da parte di tutta la comunità parrocchiale.

Nell’occasione, sotto riportato il programma dei festeggiamenti:

Giovedì 9 maggio: ore 18.00 – Rosario meditato a seguire S. Messa;

Venerdì 10 maggio: ore 10.00 – S. Messa a seguire Adorazione Eucaristica;

ore 17.00 – Presentazione del libro di Padre P. Pisciotta “Azione

Cattolica Italiana nella Diocesi di Mazara” (150 anni di storia);

ore 17.00 – Presentazione del libro di Padre P. Pisciotta “Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Mazara” (150 anni di storia); Sabato 11 maggio: ore 18.30 – S. Messa Solenne presieduta dal Vescovo di Mazara

del Vallo S.E. Mons. Angelo Giurdanella;

del Vallo S.E. Mons. Angelo Giurdanella; Domenica 12 maggio: ore 11.00 – S. Messa;

ore 18.30 – S. Messa e Prime Comunioni.