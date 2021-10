PALERMO – Giovedì 21 Ottobre 2021 alle ore 10,30 a Palermo in Piazza San Francesco di Paola, 37, visita guidata alla Caserma Ruggero Settimo Ex convento di S. Francesco di Paola Presentazione di Fabrizio Giuffrè, Presidente BCsicilia Sede di Palermo, Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia Ingresso libero – Obbligo prenotazione – Green Pass Per […]