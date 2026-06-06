Visitabile oggi e domani la IV Infiorata di Partanna.

PARTANNA – La IV Infiorata di Partanna, dopo il suo allestimento iniziato ieri (5 giugno) e continuato anche nelle ore notturne ad opera di numerosissimi volontari, è da stamattina visitabile e aperta al pubblico nella sua maestosità in via Regina Elena (perpendicolare alla centrale piazza Falcone e Borsellino). Per le 18,00 di oggi è previsto lo spettacolo itinerante per le vie del Centro Storico del gruppo folkloristico “Fiori del Mandorlo” di Agrigento. Alle 21,00 a Piazza Falcone e Borsellino si esibirà la band musicale “Soda caustica 2.0”. L’Infiorata che ha luogo a Partanna in occasione della celebrazione della festività del Corpus Domini, è stata ideata dal giovane partannese Giuseppe Barresi che ne è il direttore artistico ed è stata promossa dall’Associaziome pro Chiesa Madre Ets di cui è guida il parroco, l’arciprete padre Antonino Gucciardo. L’iniziativa, con l’apporto positivo dei vari volontari che si sono prodigati a realizzarla, è stata patrocinata dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione e sostenuta da numerosi sponsor. Decisamente migliorata nei suoi quattro anni di vita, già gode di un forte apprezzamento. “Siamo contenti – ha evidenziato padre Antonino Gucciardo – della crescita che in questi anni ha registrato l’Infiorata. Vanno evidenziati soprattutto lo spirito di unità e di collaborazione che riesce a creare e il modo originale e gioioso di onorare Gesu Eucaristia, vero protagonista dell’unità della comunita tutta”. Domani, domenica 7 giugno, l’Infiorata sarà ancora visitabile per tutto il giorno. Sono previsti cortei itineranti di sbandieratori, intrattenimenti musicali, celebrazione eucaristica e processione con spettacolo pirotecnico finale. (a.b.)