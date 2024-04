7 aprile | Prima domenica del mese a ingresso gratuito. Visite guidate al parco archeologico di Segesta e il Mercato di prodotti a km0

SEGESTA – L’incendio è veramente un brutto ricordo e il parco archeologico di Segesta sembra un giardino dove l’unica proprietaria è la natura. Sarà bellissimo scoprirlo domenica prossima – 7 aprile, la prima del mese, a ingresso gratuito, il sito è aperto dalle 9 alle 19.30 – partecipando ad un appuntamento atteso dai trekker ma anche dalle famiglie: ritorna infatti l’atteso Trekking degli Elimi che permetterà di vivere il parco a 360 gradi, scoprendone le aree più inattese. Si parte alle 9,30, seguendo un percorso di 4 chilometri tra reperti, aree di scavo, colline e pianure, ma soprattutto in un ambiente incontaminato, lo stesso, appunto, in cui si muovevano gli antichi e misteriosi Elimi. Per chi invece non è così avventuroso, il Parco promette attività più “morbide”: si potranno per esempio assaggiare e acquistare prodotti a km0, le eccellenze del Trapanese al Mercato degli Elimi, aperto dalle 9. Sono tante le aziende del territorio che partecipano, a sottolineare la centralità del Parco come hub di tradizione e sapori, oltre che di storia e archeologia. Per i visitatori e soprattutto le famiglie sono state costruite le visite guidate e i laboratori creativi di CoopCulture: domenica alle 11 Segesta Experience (disponibili anche venerdì 5, poi sabato 13, e dal 19 aprile, ogni venerdì e domenica sempre alle 11) è la visita guidata del Parco attraverso il teatro, l’Agorà, il tempio dorico e la moschea medievale; l’evoluzione del sito attraverso i millenni e i grandi conflitti della Storia, il tutto servendosi anche delle navette interne. Un occhio in più alle installazioni della mostra “Elyma” di Gandolfo Gabriele David, organizzata da MondoMostre, curata dal direttore del Parco, Luigi Biondo, e da Lori Adragna: dall’installazione vegetale – sul simbolo della Chakana andina – alle porte del Parco, alla scultura-altare a gradoni all’interno del Tempio, dove è spuntato da poco il grano, simbolo di rinascita in dialogo con la natura. E mentre i grandi seguiranno le guide, i piccoli potranno partecipare al laboratorio Un tempio a colori!: scopriranno le architetture del passato, le diverse parti di cui è composto un tempio dorico e con cartoncini colorati, ne realizzeranno un modellino da portare a casa.