Vita, la coop. Badia Grande avvia Centro di Aggregazione Giovanile “Vita Attiva”.

VITA – Con il progetto “VITA ATTIVA”, la cooperativa sociale Badia Grande ha avviato le attività del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Vita nell’ambito di un avviso pubblico del Distretto Socio Sanitario n. 53. Si tratta di un servizio a carattere educativo, che avrà la durata di due anni, rivolto a 20 minori tra i 6 e i 16 anni, segnalati dal Servizi Sociali del Comune di Vita. Obiettivo del progetto, è quello di favorire un corretto sviluppo psicofisico del minore e di attuare interventi di prevenzione in tema di devianza giovanile, intervenendo sul disadattamento sociale e scolastico e sui processi di emarginazione ed esclusione. Le attività del CAG verranno svolte, con il supporto di un’équipe composta da una psicologa, due educatori ed un ausiliare, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.15 alle 19.15, nei locali di viale Europa della Biblioteca Comunale di Vita. Il progetto “Vita Attiva” è stato inaugurato nei giorni scorsi: in una prima fase, è stato svolto l’accompagnamento scolastico e, a seguire, attività ludico-ricreative e giochi psicologici socializzanti.

«Come per il progetto RestArt, in corso di svolgimento nel Comune di Erice, la cooperativa Badia Grande prosegue, in sinergia con le amministrazioni comunali e le associazioni, importanti attività a supporto dei giovani e delle loro famiglie che vivono in condizioni di disagio – dichiara Tanya Bonanno, coordinatrice del progetto -. “Vita Attiva” interverrà su vari ambiti: scolastico, sociale, culturale, sportivo e ambientale, in un’ottica di prevenzione dei comportamenti devianti, di promozione della relazione tra il gruppo dei pari e tra genitori e figli, di rispetto delle regole della società fornendo anche strumenti utili per l’apprendimento scolastico in modo da valorizzare le capacità di ogni singolo ragazzo». «Il Centro d’aggregazione, oltre ad essere un servizio pubblico gratuito, è un’opportunità di integrazione sociale per bambini e preadolescenti – dichiara Vita Aguanno, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vita – Questo servizio è un vero e proprio integratore educativo, che ha lo scopo di favorire un corretto sviluppo psicofisico dei soggetti coinvolti, di sostenerli e di tutelarli dalla devianza giovanile attraverso lo svolgimento di varie attività e l’attuazione di interventi specifici, tra cui quello del sostegno post scolastico che si focalizza sulla metodologia di studio».