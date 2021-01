Vittime Coronavirus a Petrosino. Spese a carico del Comune per l’acquisto dei loculi cimiteriali

PETROSINO – “La morte di alcuni nostri concittadini a causa del Coronavirus ha profondamente colpito la nostra comunità, abbiamo pagato un tributo molto alto e così come fatto con la prima vittima petrosilena del Covid-19 vogliamo continuare a onorare chi ha perso la vita in questi mesi per via di questo maledetto virus”. Lo afferma il […]

PETROSINO – “La morte di alcuni nostri concittadini a causa del Coronavirus ha profondamente colpito la nostra comunità, abbiamo pagato un tributo molto alto e così come fatto con la prima vittima petrosilena del Covid-19 vogliamo continuare a onorare chi ha perso la vita in questi mesi per via di questo maledetto virus”. Lo afferma il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, dopo l’approvazione di un apposito atto di indirizzo con il quale la Giunta Comunale ha deciso di porre a carico del Comune le spese di acquisto dei loculi cimiteriali per i cittadini di Petrosino vittime del Covid-19.

L’atto di indirizzo ha effetto retroattivo e, dunque, le famiglie delle persone di Petrosino decedute nei giorni e nelle settimane scorse a causa del virus potranno chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del loculo tramite presentazione di apposita richiesta e documentazione all’Ufficio Protocollo.