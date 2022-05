Vittoria dei velisti della Società Canottieri Marsala alla VI Zonale ILCA di Messina

MARSALA – Trionfo dei velisti della Società Canottieri Marsala alla VI regata Zonale ILCA, che si è disputata lo scorso weekend a Messina. La competizione della VII Zona FIV, organizzata dal Circolo Tennis e Vela e dalla Lega Navale, ha visto tutti i migliori Laseristi della Sicilia darsi battaglia su campi di regata difficili, soprattutto a causa delle condizioni meteo, che hanno messo a dura prova i velisti per il forte vento e per le improvvise correnti.

In particolare, nella classe ILCA 4, Giulio Genna chiude 2° assoluto e 1° U16, mentre Alberto Incarbona 3° assoluto. Infine, nella classe ILCA 6, Lorenzo Caputo chiude 2° assoluto, Marco Maggio 3° assoluto e Ludovica Giacalone 9^ assoluta e 1^ femminile U17. Ottimo piazzamento anche per Matilde Pecorella, che si aggiudica il 15° posto in classifica.

Grande soddisfazione del tecnico Vito Messina, che dichiara: “Due giorni di regate impegnativi, con condizioni meteo tipiche di Messina, ovvero vento da Sud e molta corrente. Primo giorno caratterizzato da vento medio-forte e secondo con vento molto leggero. I ragazzi hanno portato a casa quasi tutto quello che si poteva, peccato per i due gradini più alti del podio”.