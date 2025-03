Vittoria sofferta per il Trapani Shark

TRAPANI – C’è voluto un tempo supplementare, questa volta, per avere la meglio di una indomita Varese con il punteggio finale che segnava 106-93.

Un ritorno alla vittoria travagliato per i trapanesi che, dopo le ultime battute d’arresto, guadagnano due punti che sono ossigeno e permettono ai granata di rimanere in quarta posizione con una sola vittoria di distanza dal vertice.

Come ormai da qualche tempo, sicuramente non si è visto il miglior Trapani. Gli Shark non sembrano ancora brillanti e per buona parte del match sono stati sotto nel punteggio, arrivando anche a 15 punti di distanza dai varesini. Di buono c’è da prendere la voglia di lottare, con la speranza che nelle prossime gare si possa trovare nuovamente quella velocità di esecuzione dei giochi smarrita da qualche tempo. Alla fine della gara, oltre ad alcune decisioni arbitrali molto discusse, rimane una super prestazione di Justin Robinson (28 punti) che decide di “svegliarsi” nel supplementare quando diventa praticamente incontenibile per la difesa di Varese.

Intanto, in settimana, il centro tedesco Tibor Pleiss è stato ceduto ai greci del Panathinaikos non sapendo, al momento, se e quando verrà rimpiazzato. Prossima gara degli Shark, domenica 9 Marzo, in trasferta a Reggio Emilia.

Alessandro Baroli