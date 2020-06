PALERMO – Volo inaugurale Firenze/Palermo/Firenze per Air Dolomiti, la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa. Stamane, (5 giugno), alle 13,30, al Falcone Borsellino è atterrato l’Embraer E195LR che coprirà la rotta per tutta l’estate. La compagnia collegherà Firenze con il capoluogo siciliano per quattro volte alla settimana: lunedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza, da Palermo, […]