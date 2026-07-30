Votato dalla maggioranza aumento della Tari del 2026. L’opposizione si astiene

PARTANNA – I consiglieri comunali di Partanna Massimo Cangemi e Noemi Maggio hanno inviato a Kleos le seguenti considerazioni in relazione alla decisione da parte del consiglio comunale di Partanna di aumentare l’importo della tari 2026.

“Questa mattina (30 luglio), in seduta di prosecuzione, il consiglio comunale è stato chiamato a esprimersi in merito all’approvazione Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2026.

Il totale generale del gettito Tari relativo all’anno 2026 è pari a € 1.826.468,95.

Relativamente alla ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al PEF (Piano Economico Finanziario) tra utenze domestiche e non domestiche, i consiglieri della minoranza Cangemi e Maggio hanno evidenziato il mancato coinvolgimento dell’opposizione su una tematica così importante, soprattutto alla luce delle palesi difficoltà presenti nel nostro tessuto socio-economico con la evidente difficoltà di famiglie e imprese di gestire il quotidiano.

I suddetti consiglieri hanno quindi proposto all’amministrazione di rivedere il regolamento apposito e di prevedere delle agevolazioni per favorire imprese ed attività commerciali, preservando, nello stesso tempo, le famiglie.

Il voto finale sulla proposta di delibera in oggetto è stato quello dell’astensione in quanto la minoranza non ha avallato l’aumento, seppur contenuto ma sempre di aumento si tratta, pari a circa 15.000 euro che si tradurra’ in un conseguente aumento delle tariffe.

Piuttosto che trovare le soluzioni per alleggerire il carico fiscale l’amministrazione e la sua maggioranza si sono presentate invece con una previsione di aumento.

Su questo abbiamo dichiarato la nostra contrarietà.

I consiglieri comunali

Massimo Cangemi

Noemi Maggio