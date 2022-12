Week end ricco di avvenimenti culturali a cura della Pro loco Selinunte

CASTELVETRANO – Inizia oggi Giovedì 15 Dicembre “Quando il Natale diventa Poesia“, recital giunto alla XI edizione nato da un’idea di Matteo Chiaramonte e Ignazio Butera. Inizio alle ore 18.00 presso la Collegiata dei SS Pietro e Paolo.

Venerdì 16 Dicembre, sempre con inizio alle ore 18.00 presso la Collegiata dei SS Pietro e Paolo nel cuore del centro storico di Castelvetrano la Pro Loco Selinunte con il Club per l’Unesco Castelvetrano Selinunte presentano il volume “10 Anni di Battute Fotografiche“, raccolta che testimonia glii eventi organizzati nel corso degli ultimi anni dal Club. Il volume è edito da Lithos ed è a cura di Nicola Miceli.

Sabato 17 Dicembre si conclude il PalmosaFest, Festival d’Arte e di Letteratura che ha impegnato gli ultimi mesi con la presenza di numerosi scrittori a livello nazionale. Franco Arminio, considerato il maggiore poeta vivente italiano, chiuderà la kermesse con la sua presenza alla Chiesa di San Domenico, sempre alle ore 18.00 – Lo spostamento della location si è reso necessario vista la concomitanza con altre manifestazioni organizzate nel centro storico della città, in modo tale da non creare disagio a nessuno degli eventi organizzati in questo periodo natalizio. Un ringraziamento particolare a Don Giuseppe Undari che ha immediatamente messo a disposizione la Chiesa di San Domenico per questo prestigioso evento.