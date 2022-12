WineLoversTrapani debutta con un ciclo di eventi tematici sul vino. Ieri la prima serata degustazione con oltre sessanta ospiti siciliani

TRAPANI – Una serata all’insegna della migliore enogastronomia, che ha chiamato a raccolta gli amanti del buon vino e della buona cucina, provenienti, per l’occasione, dalla provincia di Trapani ma anche da Palermo e oltre. La prima di un ciclo di eventi, organizzata da WineLoversTrapani, l’associazione che l’ha ideata e promossa con la partnership dell’enoteca Versi di Rosso e Vino & Design (distributore italiano per lo champagne Palmer & Co, con sede in Emilia), che si è svolta ieri (1 dicembre) presso l’enoteca ‘Versi di rosso’ con una sessantina di ospiti cui sono stati illustrati gli obiettivi dell’iniziativa e il progetto che ruota attorno al vino. A presentare la serata è stato Marco Montericcio, sommelier e titolare dell’enoteca. Assieme a lui erano presenti Peppe Martinez e il figlio Marcello, titolari dell’omonimo panificio, che hanno presentato a fine serata un panettone con uva passa e Passito di Pantelleria, servito in abbinamento allo Champagne Palmer & Co Nectar.

Diversi altri eventi – con cadenza mensile – sono in programma sempre a cura di WineLovers Trapani, fondata da Francesco Cangemi, sommelier AIS e manager del turismo proveniente dal CST, Centro Italiano di Studi Superiori del Turismo.

WLT nasce per far fronte all’esigenza degli stakeholder dell’enogastronomia del territorio di proporre eventi e attività didattiche con lo scopo di coinvolgere e porre a sistema diverse attività quali: degustazioni, incontri e dibattiti tematici sul vino come strumento di attrazione turistica territoriale, hospitality del vino ecc… Gli interlocutori dell’associazione sono aziende vitivinicole, l’intero sistema Ho.Re.Ca, Sommelier (provenienti da qualsiasi organizzazione), Winelovers e addetti ai lavori, oltre alle istituzioni locali.

Obiettivo cardine del progetto è quello di rendere quanto più capillare possibile il coinvolgimento territoriale, creando e promuovendo attività di interesse enogastronomico in forma itinerante.

“Sono già in corso di definizione degli eventi in cui le cantine del territorio ospiteranno realtà paritetiche di altre regioni d’Italia o d’Europa – dice Francesco Cangemi – con lo scopo di analizzare nel dettaglio le differenze vitivinicole dei territori. Abbiamo in programma anche dei viaggi esperienziali in realtà vitivinicole italiane ed europee in partnership con alcune delle più influenti realtà produttive”.

L’evento di ieri ha previsto una cena degustazione dai tratti didattici di quattro etichette di champagne Palmer & Co: Champagne Palmer & Co Blanc de Blanc; Champagne Palmer & Co Brut Reserve; Champagne Palmer & Co Rosè Solera e Champagne Palmer & Co Nectar Reserve. La presentazione delle etichette ai commensali è stata curata dai sommelier presenti in sala e da Cosimo Gramignano in rappresentanza di Vino & Design.

Questo il menu della serata:

CHIPS DI PANE CON POMODORO ORTICA E CARBONE in abbinamento a un Palmer & Co Blanc de Blancs;

AGNOLOTTI DI PESCE SPADA E MENTA IN CREMA DI MANDORLE E JULIEN DI CALAMARO in abbinamento a un Blancs Palmer & Co Brut Reserve;

BACCALA’ CROCCANTE AI CEREALI SU VELLUTATA DI PISELLI E PEPE ROSA in abbinamento a un Palmer & Co Rosè Solera.

Il Maestro panettiere Peppe Martinez ha presentato il suo panettone in abbinamento a un Palmer & Co Nectar Reserve.

Nella foto Francesco Cangemi con Cosimo Gramignano di Vino & Design