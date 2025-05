CASTELVETRANO – Si è svolta il 9 maggio scorso, presso lo stadio Paolo Marino di

Castelvetrano, la XII edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”. Un impegno annuale che unisce sport, educazione e impegno civile. Inoltre legato all’evento si è svolto il concorso riservato alle scuole e volto a premiare le classi autrici del ⁷cartellone sul tema “Contro le mafie e l’illegalità in genere”. La giuria ha attribuito il primo premio per le scuole del I ciclo, allo striscione elaborato dagli alunni della classe 1^ sez. C del plesso V.

Pappalardo della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, perché ritenuto più significativo tra tutti e riportante la scritta: “Legalità unica melodia verso la libertà”.