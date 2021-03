MAZARA DEL VALLO – Si è svolto nei giorni di sabato 13 e domenica 14 marzo, in modalità on-line, il XVII Consiglio Regionale Elettivo dell’Azione Cattolica Delegazione Sicilia. Il Consiglio Regionale elettivo di Azione Cattolica, visto il perdurare della pandemia, è stato convocato in modalità a distanza, sulla piattaforma Cisco Webex. Una modalità straordinaria in […]

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto nei giorni di sabato 13 e domenica 14 marzo, in modalità on-line, il XVII Consiglio Regionale Elettivo dell’Azione Cattolica Delegazione Sicilia.

Il Consiglio Regionale elettivo di Azione Cattolica, visto il perdurare della pandemia, è stato convocato in modalità a distanza, sulla piattaforma Cisco Webex. Una modalità straordinaria in un tempo straordinario che ha permesso di confrontarci e riflettere sulla nostra vita associativa e sul ruolo di laici capaci di leggere il presente e poterlo così abitare responsabilmente, con uno stile mite e semplice, sobrio e accogliente, fraterno e partecipe.

Stiamo tutti attraversando un tempo di sofferenze e di fatiche a causa della pandemia che da un anno si è diffusa nel mondo e che sta generando una crisi sul versante sanitario, economico e sociale.

Al Consiglio hanno partecipato i membri di presidenza delle 18 Diocesi della Regione Sicilia tra cui quella di Mazara del Vallo.

L’incontro è iniziato con i saluti del Delegato Regionale uscente Sebastiano Distefano e della Vice Presidente Nazionale per il settore Adulti Maria Grazia Vergari.

Dopo un dibattito, sul tempo da vivere, sono stati presentati a cura dei Presidenti diocesani i candidati al Consiglio Regionale e i Delegati all’Assemblea Nazionale.

Domenica 14 dopo aver presentato la Commissione Verifica Poteri/Elettorale è stata illustrata la bozza del Documento del Consiglio per il prossimo triennio per la successiva approvazione.

In seguito si è proceduto con le operazioni di voto che ha visto eletti:

– Delegato Regionale, Sebastiano Distefano – Diocesi di Ragusa;

– Incaricati Regionali Settore Adulti, Dalila Ardito Diocesi di Trapani e Francesco

Arancio Diocesi di Ragusa;

– Incaricati Regionali Settore Giovani, Ludovica Beritelli Diocesi di Nicosia e Carlo

Giuliano Diocesi di Palermo;

– Incaricati Regionali Articolazione A.C.R., Giuseppe Salvaggio Diocesi di Cefalù

e Roberta Platania Diocesi di Siracusa;

– Incaricato del Movimento Studenti, Biagio Pezzimenti Diocesi di Messina;

– Delegati per l’Assemblea Nazionale, Renato Meli (Adulti) Diocesi di Ragusa,

Emanuela Gitto (Giovani) Diocesi di Messina e Claudia D’Antoni (ACR) Diocesi

di Cefalù;

– Segretario, Giuseppe Mazza Diocesi di Caltanissetta;

– Amministratore, Raffaele Gurrieri Diocesi di Siracusa.

L’Assemblea si è conclusa con la benedizione di don Enzo Smriglio Assistente Generale che ha ricordato la persona di Armida Barelli, attivista e Cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatrice della Gioventù femminile di AC.