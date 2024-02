XVIII Assemblea Diocesana per eleggere il Consiglio Direttivo, Triennio 2024-26

MAZARA DEL VALLO – E’ stata celebrata Domenica 4 febbraio 2024, presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo, la XVIII Assemblea Diocesana Elettiva per eleggere il Consiglio Direttivo, Triennio 2024-26, in sostituzione dell’attuale in carica dal 2020.

L’assemblea è iniziata alle ore 16.00 con l’accoglienza, al Vescovo S.E. Angelo Giurdanella, al Delegato Nazionale Lorenzo Di Renzo e ai Delegati rappresentanti le parrocchie della diocesi, da parte della Presidente Enza Luppino e dal Consiglio Diocesano Uscente.

A seguire il delegato Nazionale Lorenzo Di Renzo ha portato i saluti della Presidenza Nazionale.

Dopo una breve relazione dei responsabili di settore uscenti, a chiudere la prima parte dell’assemblea è stata la Presidente Uscente Enza Luppino. Ringraziando i presenti la presidente ha richiamato alla dimensione della democraticità dell’associazione attraverso il dialogo, la partecipazione e la corresponsabilità.

Dopo i discorsi di saluto si è aperta la seconda parte dell’Assemblea. Prima si è votato e approvato il Documento Assembleare 2020-24 e dopo si sono aperte le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio. Gli aventi diritto al voto sono stati i delegati delle parrocchie e i membri del Consiglio Uscente. Al termine delle operazioni di voto sono risultati eletti i seguenti consiglieri:

Settore Adulti