XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”: iniziano le selezioni

TRAPANI – Ha preso il via il XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, prestigiosa competizione organizzata dal Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con il Comune di Trapani. Sono 27 i giovani cantanti lirici in gara, tutti con un’età compresa tra i 19 e i 36 anni e provenienti da 8 diverse nazionalità (Italia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Russia, Turchia, Inghilterra e Croazia) che fino al 15 maggio si stanno sfidando presso la sala Grande del Complesso monumentale San Domenico. Il concorso, dedicato al grande tenore siciliano, è giunto alla sua 20a edizione e si conferma come uno dei più importanti trampolini di lancio per giovani voci. Quest’anno il focus è su “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini: i vincitori, oltre ai riconoscimenti di qualificazione, otterranno scritture per interpretare i ruoli dell’opera rossiniana che andrà in scena il 23 e il 25 luglio a villa Margherita, nell’ambito della 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese.

Tra i partecipanti al concorso la concorrente più giovane è Clara Maria Vittoria De Guilmi di appena 19 anni. La giuria internazionale è presieduta dal maestro Ernesto Palacio, direttore artistico e sovrintendente del “Rossini Opera Festival” di Pesaro. Completano la giuria Pietro Borgonovo, direttore artistico della “Giovine Orchestra Genovese”, Renato Bonajuto, regista di teatro musicale e de “L’Italiana in Algeri” (in scena quest’estate a Trapani), che andrà in scena quest’estate, Samantha Carbone, general manager dell’Agenzia “Ouverture”, Sebastian F. Schwarz, direttore artistico del Concorso Internazionale “Pietro Antonio Cesti” (parte del Festival di Musica Antica di Innsbruck), Giovanni Di Stefano, direttore artistico dell’Opera Giocosa di Savona; Stefanna Kibalova, soprano e collaboratrice della DM Artist Management e IME Production, Walter Roccaro, direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e Giacomo D’Angelo, direttore di produzione.

I premi che verranno assegnati hanno un valore complessivo di 14 mila euro: la partecipazione all’opera rossiniana in scena all’Ente, il “Premio Menzione speciale Francesco Braschi – Kiwanis Club Trapani” (borsa di studio di 1.000 euro), il “Premio Amici della Musica di Alcamo” (esibizione retribuita per i due migliori talenti siciliani) e il “Premio DM Artist” (rappresentanza professionale gratuita per un anno).

Novità di quest’edizione è l’istituzione del Premio speciale della stampa, assegnato da una giuria composta da Sabino Lenoci (direttore de “L’Opera”), Giuseppe Guggino (critico de “L’ape musicale”) e Giuseppe Montemagno (giornalista di “Connessi all’opera”). Giovedì 15 maggio, ore 21, si terranno il concerto finale del concorso e la cerimonia di premiazione. Condurrà Sabina Braschi, figlia di Francesco, ideatore del concorso. Ingresso libero.