MAZARA DEL VALLO – In occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato dell’11 febbraio 2021, le comunità “Nuovo Germoglio” e “Seme di Speranza” del movimento FEDE e LUCE Onlus non hanno potuto quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, organizzare la consueta celebrazione a livello diocesano promossa dalle associazioni che si prendono cura di malati e diversamente abili. Nel ricordare la prima apparizione della Madonna a Bernadette nella grotta di Messabielle a Lourdes l’11 febbraio 1858, don Giuseppe Lupo nella sua omelia ha rivolto un monito ai fedeli presenti: Come dice papa Francesco nel suo messaggio “Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nella necessità dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto”.