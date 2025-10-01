XXV Stagione Concertistica: 8 serate di Grande Musica a Marsala

MARSALA – Otto serate di grande musica tra il 22 ottobre ed il 21 dicembre, verranno portate in scena dall’Accademia Ludwig Van Beethoven al prestigioso Teatro Eliodoro Sollima di Marsala per la seconda parte della sua storica XXV Stagione Concertistica. Alle sette serate evento originarie, il Consiglio Direttivo ha aggiunto un Concerto di Musica Lirica e Poesia. L’annuncio è arrivato oggi (1 ottobre), nella sala conferenze del Comune di Marsala, durante la Conferenza Stampa che ha ufficialmente sancito il ritorno della rassegna. L’evento ha confermato il sostegno istituzionale, con la presenza degli assessori Ignazio Bilardello (Sport e Spettacolo) e Salvatore Agate (Turismo).

A guidare la presentazione è stato il Cavaliere Giuseppe Lo Cicero, presidente dell’Accademia Beethoven, che ha sottolineato la natura ricca e sfaccettata del nuovo cartellone.

Il sipario si alzerà il 12 ottobre (tutti gli spettacoli sono di domenica alle 18:00) con “La Magia dell’Operetta”. Protagonisti saranno le voci del tenore Francesco La Spada e del soprano Carmen Barone, accompagnate dall’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana diretta dal Maestro Salvo Miraglia. La rassegna prosegue il 26 ottobre con un omaggio al Romanticismo affidato al pianoforte di Nicolò Giuliano Tuccia. L’appuntamento aggiuntivo, “Alla fonte di Euterpe, dea della Musica e della Poesia”, arricchirà la programmazione il 31 ottobre. Il 9 novembre sarà il momento del Duo Aurilio, dove il violinista Vincenzo e il pianista Amedeo esploreranno ancora il repertorio romantico. Seguirà, il 23 novembre, “La donna e l’amore”, un sofisticato concerto di arie d’opera e operetta con il mezzo soprano Elisabetta Paglia e la pianista Angela Ignacchiti. La musica da camera dominerà il 30 novembre con l’Aura Trio (Simona Foglietta al violino, Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Valanzuolo al pianoforte). Virando verso sonorità più contemporanee, il 7 dicembre sarà la volta dell’Hulabop Live Orkestra e del suo travolgente jazz. Gran finale il 21 dicembre con la fisarmonica di Pierpaolo Petta e l’Orchestra Sicelides Musae diretta dal Maestro Zimmardi.

Inoltre l’Accademia Beethoven si attesta un’altra grande iniziativa culturale quella di portare la musica nelle scuole e nei centri di aggregazione sociale. Nei prossimi mesi, infatti, si terrà un tour itinerante per la Città con ingresso gratuito destinato ai ragazzi delle scuole dell’obbligo, agli anziani e ad altre categorie protette.

I biglietti d’ingresso (variabili tra 10, 15 e 20 euro) sono già disponibili; è possibile anche acquistare un abbonamento per tutti gli otto eventi a un prezzo eccezionale di soli 60 euro (acquistabile anche tramite la “Carta del Docente”).