TORINO – Il Centro Studi Cultura e Società promuove la XXVII edizione del concorso nazionale Premio Piemonte Letteratura, il cui termine, per la presentazione delle opere, è previsto per il 6 febbraio 2020. Le sezioni del Premio sono le seguenti: A) Poesia a Tema Libero; B) Narrativa breve a Tema Libero; C) Poesia su Identità e […]

TORINO – Il Centro Studi Cultura e Società promuove la XXVII edizione del concorso nazionale Premio Piemonte Letteratura, il cui termine, per la presentazione delle opere, è previsto per il 6 febbraio 2020.

Le sezioni del Premio sono le seguenti: A) Poesia a Tema Libero; B) Narrativa breve a Tema Libero; C) Poesia su Identità e Territorio; D) Narrativa breve su Identità e Territorio.

La partecipazione è libera, senza limiti di età, né vincoli di territorio. Si può partecipare anche a tutte le sezioni. La quota di partecipazione è progressiva rispetto al numero di opere. Partecipazione gratuita per le scuole nelle ulteriori due sezioni specifiche (la E e la F per le scuole del Piemonte).

Monte Premi di 800,00 euro, oltre alla pubblicazione gratuita di tutte le opere premiate, a targhe ed altri riconoscimenti indicati nel regolamento.

Regolamento del Premio Piemonte Letteratura

ARTICOLO 1 – FINALITA’. Il Centro Studi Cultura e Società promuove la XXVII Edizione del concorso letterario nazionale Premio Piemonte Letteratura. Il concorso persegue gli obiettivi di promuovere e valorizzare la poesia e la narrativa di qualità e di rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio, pur nella pluralità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 2 – TERMINE DI SCADENZA. Le opere vanno inviate al Centro Studi Cultura e Società, attenendosi alle modalità definite nei successivi articoli, entro il 6 febbraio 2020. In ogni caso fa fede la data del timbro postale per le spedizioni effettuate con posta ordinaria e della mail per quelle inviate con posta elettronica. Le opere inviate non saranno restituite.

ARTICOLO 3 – SEZIONI DEL PREMIO. Le sezioni del Premio sono le seguenti:

A) Poesia a Tema Libero; B) Narrativa breve a Tema Libero; C) Poesia su Identità e Territorio; D) Narrativa breve su Identità e Territorio; E) Poesia Studenti del Piemonte su Identità e Territorio; F) Filastrocca Studenti del Piemonte su Storie di Paesi e Città.

ARTICOLO 4 – SEZIONI POESIA E NARRATIVA BREVE (A; B; C; D)

La partecipazione è libera, senza limiti di età. Si può partecipare anche a tutte le sezioni.

La quota di partecipazione è progressiva rispetto al numero di opere. Ammonta a 10 euro per una sola opera, a cui vanno aggiunti 5 euro per ogni ulteriore opera fino a massimo consentito di sette opere complessive, sia edite che inedite, di cui non più di tre in una stessa sezione.

A) Poesia a Tema Libero. Nessun vincolo di contenuto. Libertà di stile e di metrica. Massimo 50 versi ogni poesia. Testi in lingua italiana.

B) Narrativa breve a Tema Libero. Nessun vincolo di contenuto. Libertà di stile e di tecnica espressiva. Rientrano in questa sezione: Racconto, Fiaba, Dialogo; Lettera, Pagine di Diario ed ogni altra forma di narrazione. Massimo 10000 (diecimila) battute (compresi spazi) ogni testo.

C) Poesia su Identità e Territorio. Il contenuto è a tema ed è riferito ai valori ed alle emozioni riconducibili al senso di appartenenza ad un territorio, ad una comunità, ad un paese, sia esso quello in cui si vive o quello di origine. Libertà di stile e di metrica. Massimo 50 versi ogni poesia. I testi, oltre che in lingua italiana, possono essere presentati in un dialetto italiano ed in qualsiasi lingua, purché con traduzione. Per tali testi è richiesta la spedizione elettronica.

D) Narrativa breve su Identità e Territorio. Il contenuto è a tema ed è riferito ai valori ed alle emozioni riconducibili al senso di appartenenza ad un territorio, ad una comunità, ad un paese, sia esso quello in cui si vive o quello di origine.. Libertà di stile e di tecnica espressiva. Rientrano in questa sezione: Racconto, Fiaba, Dialogo; Lettera, Pagine di Diario ed ogni altra forma di narrazione. Massimo 10000 (diecimila) battute (compresi gli spazi) ogni testo.

ARTICOLO 5 – INVIO OPERE SEZIONI POESIA E NARRATIVA (A; B; C; D)

L’invio delle opere può essere effettuato avvalendosi di una delle seguenti modalità:

· Spedizione postale, in unica busta regolarmente affrancata e indirizzata al Centro Studi Cultura e Società via Cesana 56 – 10139 Torino. Ogni opera deve essere inviata in sei copie di cui una con i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e.mail, sezione di partecipazione). In caso di partecipazione a più sezioni è possibile effettuare la spedizione cumulativamente, in unica busta, indicando con chiarezza a quale sezione ogni opera viene associata

· Spedizione elettronica, con unica mail, a cui va allegato un file in formato word contenenti le opere, in unica copia, unitamente ai dati dell’autore. L’invio va effettuato a culturaesocieta@gsvision.it o cultsoc@fastwebnet.it (NB. Dopo l’invio della mail attendere sempre un OK di conferma entro 24 h). La duplicazione sarà a cura della Segreteria, che renderà anonime le copie per la Giuria. In caso di partecipazione a più sezioni è possibile effettuare la spedizione cumulativamente, inserire tutte le opere nello stesso file, indicando con chiarezza a quale sezione ognuna viene associata

Ogni opera deve essere tassativamente dattiloscritta o digitata al computer. Per le opere edite indicare, oltre ai dati dell’Autore, il titolo dell’opera in cui è stata pubblicata e l’editore

ARTICOLO 6 – MODALITA’ VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle Sezioni E ed F Studenti del Piemonte è gratuita. Tutte le altre sezioni prevedono una quota di partecipazione,

Il versamento delle quote di partecipazione (cumulativo, in caso di partecipazione con più opere, anche di sezioni diverse, eventualmente integrato con 2 euro per chi richiede la spedizione postale dei risultati) va effettuato su Conto Corrente Postale N. 001009353721 intestato al Centro Studi Cultura e Società oppure con bonifico bancario (Codice IBAN IT21P0760101000001009353721), precisando causale del versamento e nominativo.

A prescindere dalla modalità di spedizione, si richiede di allegare alle opere copia della ricevuta di versamento su C/C postale o del bonifico inserendola nella busta insieme alle opere oppure inviando la scansione della medesima via e.mail .

ARTICOLO 7 – STUDENTI DEL PIEMONTE (SEZIONI E; F)

Partecipazione gratuita con il limite di una sola opera per sezione. Le classi della scuola primaria possono partecipare ad entrambe le sezioni.

E) Poesia su Identità e Territorio. Partecipazione riservata agli studenti delle scuole del Piemonte, di ogni ordine e grado. Il contenuto è a tema ed è riferito ai valori ed alle emozioni riconducibili alla propria identità culturale ed al senso di appartenenza al territorio piemontese in cui si vive o quello di origine, Libertà di stile e di metrica. Massimo 50 versi ogni poesia. Testi in lingua italiana. Il testo può essere accompagnato dalla sua traduzione nella lingua del paese o nel dialetto della regione d’origine.

F) Filastrocca su Storie di Paesi e Città. Partecipazione riservata agli studenti delle scuole primarie (elementari e medie) del Piemonte. Il contenuto è a tema ed è una testimonianza di cultura popolare con il racconto di storie del proprio paese e della propria città, prendendo spunto dai ricordi di nonni e persone anziane. Non sono richiesti vincoli metrici, ma il ritmo deve essere rapido e cadenzato con rime, assonanze e allitterazioni ricorrenti. Massimo 50 versi ogni filastrocca. Testi in lingua italiana. Il testo può essere accompagnato dalla sua traduzione nella lingua del paese d’origine o in dialetto, piemontese o di altre regioni italiane.

Ogni classe partecipa come concorrente collettivo. Gli insegnanti sono invitati a coordinare, nell’ambito della classe, un lavoro di gruppo finalizzato all’elaborazione di un testo comune. Spedizione elettronica, con mail a culturaesocieta@gsvision.it o cultsoc@fastwebnet.it (NB. Dopo l’invio della mail attendere sempre un OK di conferma entro 24 h). Allegare un file word contenente l’opera unitamente ai seguenti dati:

· Classe, Sezione, Scuola

· E-mail ed indirizzo completo della Scuola

· Nome e Cognome, Telefono e Indirizzo e-mail dell’Insegnante Referente dell’attività e degli eventuali altri Insegnanti coinvolti

· Elenco degli studenti che hanno partecipato (solo Nome e Cognome)

ARTICOLO 8 – GIURIA E VALUTAZIONE. Le opere partecipanti saranno valutate da una apposita giuria di esperti, scelti dal Centro Studi Cultura e Società, i cui componenti saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione. L’esame e la valutazione delle opere vengono effettuati in forma anonima. I criteri di valutazione sono definite da apposite Linee Guida consultabili sul sito http://culturaesocieta.gsvision.it/

ARTICOLO 9 – RISULTATI E PREMIAZIONE.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Torino sabato 16 maggio 2020 alle 15,30 (Per la sezione F Filastrocche sabato 23 maggio ore 16).

La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione, a tutti i concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica da loro indicato e, per chi ha richiesto la spedizione postale, con posta ordinaria. Gli esiti saranno comunque pubblicati dopo la premiazione anche sul sito del Centro Studi Cultura e Società http://culturaesocieta.gsvision.it/.

ARTICOLO 10 – PREMI ASSEGNATI. I premi assegnati sono i seguenti:

· Primo premio sezioni A; B; C; D: 200,00 euro; Targa del Centro Studi Cultura e Società; Iscrizione gratuita al Centro Studi per un anno; Ammissione alla successiva edizione di Versi d’Autore (solo sezioni A e C) ; Vetrinetta Poetica; Libro istituzionale

· Primo premio sezioni E; F: Targa del Centro Studi Cultura e Società; Iscrizione gratuita al Centro Studi per un anno (insegnante); Vetrinetta Poetica; Libro istituzionale

· Secondo e terzo premio sezioni A; B; C; D: Targa del Centro Studi Cultura e Società; Iscrizione gratuita al Centro Studi per un anno; Vetrinetta Poetica; libro istituzionale

· Secondo e terzo premio sezioni E; F: Iscrizione gratuita al Centro Studi per un anno (per l’insegnante); Vetrinetta Poetica; Libro istituzionale

· Segnalazioni di Merito: Vetrinetta Poetica del Centro Studi Cultura e Società

· Menzione della Giuria: Diploma del Centro Studi Cultura e Società

Pubblicazione gratuita di tutte le opere premiate sul Catalogo del Premio. I premi dovranno essere ritirati durante la cerimonia di premiazione, dall’Autore stesso o da un suo delegato.

ARTICOLO 11 – ANTOLOGIA. E’ prevista la realizzazione di una apposita Antologia, che costituirà il Catalogo del Premio, con le graduatorie e la riproduzione di tutte le opere premiate.

La versione E-Book sarà consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito dopo la cerimonia di premiazione (http://culturaesocieta.gsvision.it/). Inoltre, per chi desidera la versione cartacea sarà disponibile, in un limitato numero di copie, durante la premiazione al prezzo di composizione e stampa. La proprietà artistica resterà comunque degli Autori.

ARTICOLO 12 – PRIVACY . La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il Centro Studi Cultura e Società si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. La Privacy Policy adottata dal Centro Studi Cultura e Società in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 è consultabile sul sito http://culturaesocieta.gsvision.it/ nella sezione L’Associazione.