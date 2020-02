Zecchino d’Oro Casting Tour: ad Agrigento e Catania le selezioni per il 63° Zecchino d’Oro

BOLOGNA – Lo Zecchino d’Oro giunge alla 63ª edizione. Il viaggio verso la diretta di novembre su Rai1 si articola da febbraio a luglio attraverso le oltre 20 tappe dello Zecchino d’Oro Casting Tour, il progetto firmato dall’Antoniano di Bologna in collaborazione con Wobinda Produzioni per cercare i piccoli solisti che daranno voce a 12 brani inediti.

Il tour arriva anche in Sicilia, nelle città di Agrigento e Misterbianco (CT). Il primo appuntamento è previsto per il weekend del 15 e 16 febbraio al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento, mentre a maggio è la volta di Misterbianco (CT) che, nei giorni tra il 9 e il 10 ospita lo Zecchino d’Oro Casting tour presso il Centro Commerciale Centro Sicilia.

Dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 sono aperte le selezioni rivolte a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni.

La partecipazione alla selezione è gratuita e si sviluppa in tre fasi distinte.

In un primo momento i bambini sono chiamati a eseguire, per circa 2 minuti, una canzone del repertorio dello Zecchino d’Oro, da scegliere tra le 40 incluse nella Playlist ufficiale visibile sul sito zecchinodoro.org/selezioni-dei-bambini: l’audizione si svolge all’interno di un apposito spazio-gazebo per garantire un ambiente tranquillo e un buon ascolto audio.

Le esibizioni raccolte in video vengono esaminate dallo staff dell’Antoniano in modo da riascoltare, in una seconda fase le bambine e i bambini scelti. La terza fase avviene presso l’Antoniano di Bologna a fine agosto e ha lo scopo di individuare tra circa 100 voci, le più adatte ad interpretare i 12 brani inediti in gara al 63° Zecchino d’Oro.

Per partecipare è obbligatorio iscriversi on line sul sito www.zecchinodoro.org/selezioni-dei-bambini.

L’obiettivo dello Zecchino d’Oro Casting Tour non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti ma gli interpreti “giusti” per i 12 brani. Si cerca infatti la personalità, l’età e la voce che possa dare vita alle canzoni dell’edizione in corso, ricordando con l’hashtag #èlamusicachevince che la sfida non è tra le bambine e i bambini ma musicale. Anche per questo, lo Zecchino d’Oro è stato riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio per una cultura di pace e il suo repertorio di brani dedicati all’infanzia è famoso in tutto il mondo.

Lo Zecchino d’Oro Casting Tour si svolge nei principali centri commerciali d’Italia e non solo, nei fine settimana che portano verso l’estate e vuole essere per tutta la famiglia un’esperienza di gioco e musica: un modo per entrare in contatto con il mondo dell’Antoniano di Bologna attraverso le animazioni ispirate dai cartoni animati dello Zecchino d’Oro, gli spettacoli corali degli ensemble di voci bianche appartenenti alla Galassia dei cori affiliati e le storie di solidarietà concreta che ogni progetto ludico e culturale di Antoniano ha contribuito a realizzare.