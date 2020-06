ZTL, Di Dio (Confcommercio Palermo): “Commercianti costretti a navigare a vista in un clima di incertezza”

PALERMO – “Il Cga, senza entrare nel merito, e decidendo di non ascoltare oralmente gli appellanti, ha affermato che allo stato non sussiste alcun ‘pregiudizio grave e irreparabile’ per i commercianti, poiché la Ztl è attualmente sospesa per decisione del Comune di Palermo. L’appello era doveroso poiché andava proposto nei termini di legge e tuttavia […]

PALERMO – “Il Cga, senza entrare nel merito, e decidendo di non ascoltare oralmente gli appellanti, ha affermato che allo stato non sussiste alcun ‘pregiudizio grave e irreparabile’ per i commercianti, poiché la Ztl è attualmente sospesa per decisione del Comune di Palermo. L’appello era doveroso poiché andava proposto nei termini di legge e tuttavia qualora il provvedimento dovesse essere riattivato i ricorrenti avranno la possibilità di reiterare la loro istanza cautelare. In ogni caso il Tar, a breve, deciderà nel merito della Ztl diurna e dalla decisione del Cga emerge che nel caso di accoglimento del ricorso sulla diurna decadrà anche la notturna”.

Lo spiega l’avvocato Alessandro Dagnino, legale di Confcommercio Palermo.

“Resta quindi immutato il clima di incertezza tra i tanti commercianti del centro storico – spiega Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -. Sappiamo che per decisione del Tar l’ordinanza comunale ha valore sperimentale e dunque una durata massima di un anno ma non è dato sapere se l’amministrazione deciderà di ripristinarla o meno, da quando, per quanto tempo.

In tre mesi, a causa della pandemia, il mondo è completamente cambiato e i commercianti stanno “navigando a vista” fra mille difficoltà economiche e dubbi, fra cantieri stradali aperti da troppo tempo e senza la possibilità di pianificare nulla a medio termine anche a causa dei clamorosi ritardi degli aiuti promessi dallo Stato.

La Ztl ci sembra l’ultimo problema di cui debbano occuparsi gli imprenditori e ci auguriamo maggiore considerazione dei problemi epocali che stiamo attraversando, che lasceranno ferite indelebili nel tessuto economico e sociale e avranno inevitabilmente conseguenze per tutti, non solo per le aziende e i lavoratori”.