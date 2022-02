Al via altri due Centri di Aggregazione Giovanile del Progetto “CAG Piccoli Educatori crescono”

Misiliscemi – Cappuccinelli – Proseguono le aperture dei Centri di Aggregazione Giovanile realizzati nell’ambito del progetto “CAG Piccoli Educatori crescono – Progetto Tutoring e Peer Education” volto alla realizzazione di spazi di accoglienza ed opportunità di aggregazione per bambini e adolescenti, per garantire il benessere psico-sociale ed evitare fenomeni di disagio giovanile e dispersione scolastica. […]

Misiliscemi – Cappuccinelli – Proseguono le aperture dei Centri di Aggregazione Giovanile realizzati nell’ambito del progetto “CAG Piccoli Educatori crescono – Progetto Tutoring e Peer Education” volto alla realizzazione di spazi di accoglienza ed opportunità di aggregazione per bambini e adolescenti, per garantire il benessere psico-sociale ed evitare fenomeni di disagio giovanile e dispersione scolastica.

Dopo l’avvio dei centri di Erice, Valderice e Trapani si prosegue domani, martedì 22 febbraio, nel Comune di Misiliscemi con l’inaugurazione alle 15.30 del CAG presso la Parrocchia san Giuseppe a Palma. Interverranno il commissario straordinario dott. Carmelo Burgio, l’educatrice Vitalba Russo e lo staff del Consorzio Solidalia. Si tratta di un servizio che rafforza un’esperienza già consolidata all’interno di questo centro grazie al lavoro effettuato dalla Caritas Diocesana d’intesa con il Consorzio Solidalia per il Progetto: “Educare in Comune: spazi di crescita per minori e famiglie” finanziato dal Comune di Trapani, a valere sui fondi del “potenziamento centri estivi”.

Mercoledì 23 Febbraio alle 15.30 si terrà l’apertura del CAG della parrocchia San Giovanni Battista, nel Quartiere Cappuccinelli. Interverranno l’Assessore Vincenzo Abbruscato, don Nicola Stellino e Alice Castelli, Coordinatrice di progetto per il Consorzio Solidalia.

Il Progetto “CAG Piccoli Educatori crescono – Progetto Tutoring e Peer Education”, realizzato nell’ambito dell’azione 11 dell’implementazione del Piano di Zona 2013-2015, offre ai giovani occasioni e spazi di interrelazione tra pari, e prevede la realizzazione di diverse attività come il sostegno scolastico, lo sport, laboratori socializzanti e ludico ricreativi, teatrali, musicali di cittadinanza attiva e protagonismo giovanile, promuovendo anche iniziative di animazione territoriale e di inclusione sociale.