CROSTINI CON SALSA GUACAMOLE

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 1 avocado molto maturo, 1 limone piccolo, 50 g di cipolla, mezzo peperoncino piccolo o del peperoncino in polvere, 1 pomodoro piccolo ramato, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Tagliate a metà l’avocado, eliminate il nocciolo, sbucciate e mettete la polpa in una ciotola, aggiungendo il succo di limone […]

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 1 avocado molto maturo, 1 limone piccolo, 50 g di cipolla, mezzo peperoncino piccolo o del peperoncino in polvere, 1 pomodoro piccolo ramato, sale, pepe, olio extravergine di oliva.

Tagliate a metà l’avocado, eliminate il nocciolo, sbucciate e mettete la polpa in una ciotola, aggiungendo il succo di limone spremuto.

Girate bene e schiacciate fino a ridurre l’avocado in crema con l’aiuto di un cucchiaio.

Aggiungete quindi la cipolla finemente tritata, il peperoncino verde o rosso, anch’esso tritato finemente con un coltello, il pomodoro ramato sbucciato e ridotto in cubetti piccolissimi, sale, pepe.

Aggiungete un filo d’olio. Trasferite la salsa Guacamole in una ciotolina colorata, condite con ancora un filo d’olio e pepe.

Servite la vostra Salsa Guacamole con crostini di pane.